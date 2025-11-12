La feria de atracciones de Navidad de Ibiza ya tiene fecha de apertura

La tradicional feria de atracciones de Navidad de Ibiza regresará este año al aparcamiento de sa Joveria, donde se inaugurará el viernes 21 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 12 de enero de 2026, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado.

La Policía Local de Ibiza ha advertido de que a partir de las 8 horas de este jueves 13 de noviembre no se permitirá el acceso de vehículos al aparcamiento de sa Joveria, que permanecerá cerrado hasta aproximadamente el 18 de enero con motivo de los preparativos para el montaje y después el desmontaje de las atracciones.

Durante este periodo, y como ya se hizo el año pasado, estará disponible un aparcamiento alternativo en un terreno próximo al Recinto Ferial, con capacidad para unos 300 vehículos. El acceso a este aparcamiento disuasorio será el mismo que el de sa Joveria.

La Policía Local de Ibiza ha comenzado ya a señalizar la zona para informar de la prohibición de estacionar en la parte del aparcamiento más próxima a la carretera EI-10.

El Ayuntamiento de Ibiza ha recordado, además, que para desplazarse al centro de la ciudad se encuentra operativa la línea de autobús L50B del Consell de Ibiza, que facilita el acceso durante el periodo navideño.