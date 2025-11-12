Cuatro detenidos en Ibiza por pilotar taxis patera desde Argelia

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a cuatro personas acusadas de pilotar dos embarcaciones que trasladaron a grupos de migrantes desde Argelia hasta las costas de Formentera. En total, las pateras transportaban a 17 y 23 personas, todas de origen argelino.

Los hechos por los que han sido detenidos se produjeron el pasado 27 de octubre. En la primera intervención, Salvamento Marítimo rescató a 17 hombres a unas 53 millas al sur de Formentera. En la segunda, la Guardia Civil localizó otra embarcación en la costa de la isla con 23 ocupantes (22 hombres y un menor), que también fueron atendidos tras su llegada.

Las embarcaciones, de unos seis metros de eslora y equipadas con motores fuera borda de la marca Yamaha, se utilizaban de manera reiterada para realizar travesías entre Argelia y España. Según la investigación, los patrones contaban con experiencia previa en este tipo de viajes, lo que les habría permitido realizar varios trayectos utilizando la misma ruta.

Tras ser detenidos en Ibiza, los cuatro hombres pasaron a disposición judicial y el juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.