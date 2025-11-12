Congreso de Amadiba: 30 años de compromiso para la inclusión en Ibiza

La tenacidad de cuatro madres que lucharon para lograr la mejor atención y educación posible para sus hijos, nacidos con discapacidad intelectual o del desarrollo, resultó fundamental para que más de 1.700 familias de Mallorca e Ibiza cuenten hoy con un apoyo esencial para su conciliación. Fruto de aquel empeño inicial, en 1995 se fundó la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba). Desde entonces, la entidad presta una labor de acompañamiento que, en la mayoría de ocasiones, se convierte en una tabla de salvación ante el desamparo que sufren muchos hogares que no encuentran respuesta ante el comportamiento especial de sus hijos.

Amadiba se ha especializado principalmente en la asistencia a niños con trastorno del espectro autista (TEA), aunque también ha ampliado su campo de actuación a otros colectivos vulnerables. Aunque ahora cumple 30 años, la ONG cuenta con sede en Ibiza desde julio de 2017, cuando puso en marcha una escuela de verano para niños, un centro de día para mayores de 16 años y dos viviendas tuteladas.

En septiembre de aquel mismo año, Amadiba inauguró su centro de educación especial en las Escoles Velles de Sant Josep. Sin embargo, mucho antes de aquel desembarco, el trabajo de esta entidad ya beneficiaba a usuarios ibicencos. Como recuerda la responsable del Área de Comunicación y Familias de Amadiba, el Consell de Ibiza ya les derivaba con anterioridad a menores que necesitaban un centro de educación especial. Con el tiempo, y para facilitar la conciliación de aquellas familias y evitar los problemas de desplazamiento, se dio el paso para radicarse también en la mayor de las Pitiusas.

El congreso

Actualmente, los distintos servicios de Amadiba llegan a 512 familias ibicencas, con una plantilla de 63 profesionales (539 en el conjunto de Balears). Este miércoles, representantes de ambas partes han participado en la quinta edición del Congreso de Amadiba en Eivissa, celebrado en el Centro Cultural de Jesús.

Para abrir la jornada, Alberto Santos y Alejandro Cardo, ambos psicólogos de la entidad, repasan el procesamiento sensorial que diferencia a las personas con TEA y que dificulta su aprendizaje. «No es cuestión de conducta», recuerda Santos, sino de su regulación interna ante los estímulos externos.

«Cuando el entorno abruma, el cuerpo responde antes que la mente», subraya. Por ello, si anteriormente se tendía a «controlar o inhibir las expresiones o movimientos, ahora nos adaptamos a las necesidades específicas de los chicos». Así, los expertos trabajan con cada usuario para «conocer el perfil sensorial y cómo responde a los sentidos», con el fin de ofrecerle pautas que reduzcan su ansiedad ante determinados estímulos.

Como ejemplo, Cardo detalla la «dieta sensorial» que aplican con uno de sus usuarios, Marc. Se trata de un niño con alta sensibilidad al ruido y al que le genera mucha inquietud el cambio de rutina, como salir de su casa para coger el autobús o llegar al colegio.

El público sigue las charlas de los expertos de Amadiba en el Centro Cultural de Jesús. / Marcelo Sastre.

Como muchas otras personas con TEA, la adaptación olfativa de Marc tiene peculiaridades y, en su caso, le calma considerablemente el olor de flores y colonias. Así, siempre se procura que tenga ambas al alcance. Igualmente, también han notado que, en el trayecto en autobús, si lleva un chaleco con peso se siente más protegido y relajado.

La alimentación

La dieta tradicional también debe tenerse muy en cuenta para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. Como recuerda Jaime Arrabal, psicólogo y entrenador deportivo de Amadiba, este aspecto había carecido de importancia históricamente.

Sin embargo, las investigaciones de los últimos años han evidenciado la influencia de la alimentación en la conducta y el bienestar emocional de las personas en general y de estos usuarios en particular. No en vano, como apunta Arrabal, el intestino y el cerebro están en comunicación constante a través del nervio vago.

Más aún, el intestino pasó a conocerse como «el segundo cerebro» tras descubrirse que también contiene millones de neuronas. Igualmente, las bacterias intestinales producen serotonina y dopamina, de modo que una microbiota equilibrada favorece el estado de ánimo.

Por ello, una alimentación específica redunda en una mayor capacidad de atención y una mejor calidad del sueño para las personas con TEA. Rocío, también psicóloga de Amadiba, destaca que la dieta más recomendable y utilizada es la «mediterránea mejorada». También valora otras que son bajas en carbohidratos y sin ultraprocesados, como la cetogénica o la conocida como «real food», así como la probiótica o las basadas en el consumo de Omega 3 («todos tendemos a tener déficit de esta grasa»).

Atención temprana

El Congreso de Amadiba también sirve para dar a conocer su servicio de atención temprana (Sediap), puesto en marcha hace un año y concertado con el Govern balear. Se trata de una atención dirigida a niños de hasta seis años, no solo con TEA, sino también a aquellos que presenten cualquier dificultad en el desarrollo, aunque no tengan un diagnóstico.

Este servicio parte de un «cambio de paradigma» que busca hacer partícipes a las familias de la labor terapéutica, según destaca la logopeda Noemí Dovale: se invita a padres y madres a que acompañen al terapeuta al colegio o al parque para conocer pautas y herramientas que favorezcan el desarrollo de sus hijos.

Por último, el director del Área Educativa de Amadiba, Tomeu Mercadal, ofreció unas pinceladas sobre la labor de acompañamiento educativo de la entidad, tanto en centros especiales como en los públicos o concertados. En todos los casos, se trata de facilitar la opción que más convenga tanto a los pequeños como a sus familiares. «El objetivo es que el niño esté bien, que sea feliz en la escuela y que eso sirva para aumentar su calidad de vida», subrayó Mercadal.