El Ayuntamiento de Ibiza alcanza la "deuda cero" al amortizar el préstamo de 12 millones con Caja Rural de Aragón

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que alcanzará la deuda cero después de aprobar, en el pleno municipal extraordinario convocado para este jueves, "la modificación presupuestaria necesaria para amortizar de forma anticipada e íntegra el préstamo que mantiene con Caja Rural de Aragón, por un importe total de 11.950.190,77 euros".

"Esta operación será posible gracias al remanente de tesorería positivo obtenido de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024, que refleja la buena salud económica del Consistorio. De acuerdo con lo que dispone el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los ayuntamientos con superávit deben destinar estos recursos a la reducción de la deuda. La única operación de crédito a largo plazo vigente es la formalizada con Caja Rural de Aragón, por un importe inicial de 11,95 millones de euros, con un plazo de 96 meses y un período de carencia de 24 meses", detalla el equipo de gobierno municipal en una nota de prensa. El préstamo "no comporta ninguna comisión por amortización anticipada", añaden las mismas fuentes.

La primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos, Gema Marí, destaca que "con su cancelación, el Ayuntamiento quedará con deuda cero, después de haber cumplido las necesidades para las que nació esta operación financiera: garantizar las inversiones de los proyectos transformadores de nuestra capital".

Proyectos municipales

El Consistorio sostiene que los fondos del préstamo han posibilitado impulsar y ejecutar proyectos como la ampliación de la guardería de Can Cantó (ahora futura guardería Es Putxet), la adquisición de vehículos para la Policía Local, diferentes inversiones en materia de movilidad urbana, mejoras e inversiones en cementerios municipales, renovación y ampliación de parques infantiles, actuaciones en playas y zonas de baño, la adquisición de fondos para la Biblioteca municipal, inversiones en transporte público y mejoras en instalaciones deportivas, entre otros.

La nota añade que el correspondiente expediente se expondrá al público durante quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones. "Si no se presentan, la aprobación inicial se elevará automáticamente a definitiva y, de este modo, el Consistorio culminará el proceso que le permitirá situarse sin deuda financiera alguna". "El Ayuntamiento consolida una gestión económica basada en la responsabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos", sostiene Marí.