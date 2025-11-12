Arquitectura ibicenca y atardeceres de postal: así es la villa en venta por 17,5 millones en plena naturaleza al norte de Ibiza
La casa cuenta con siete habitaciones y siete baños
La inmobiliaria Best anuncia una vivienda de nueva construcción en el municipio de Sant Joan, "concebida para quienes buscan diseño contemporáneo, privacidad absoluta y una relación directa con el paisaje del norte de Ibiza".
La villa, 'Can Draco', aún en construcción, está situada en un entorno natural protegido y ofrece vistas al mar y a la montaña, con "atardeceres incomparables".
El precio del inmueble, que cuenta con siete habitaciones y siete baños en una superficie construida de 520 metros cuadrados, es de 17,5 millones de euros.
Arquitectura ibicenca
El proyecto, según explican, apuesta por una integración serena en el territorio: grandes ventanales de suelo a techo, techos abovedados y una torre circular con acabados artesanales que reflejan la autenticidad del estilo ibicenco.
Asimismo tiene una cocina de diseño con una isla de piedra verde que se abre al salón-comedor; ambos quedan unidos por una chimenea de doble cara.
Piscina infinita y vida exterior
La villa se ubica en una parcela de 15.000 metros y en el exterior, tiene una piscina infinita pensada para prolongar visualmente el azul del Mediterráneo. El solar —sin vecinos a la vista— ofrece tranquilidad total y un acceso privilegiado a senderos naturales y playas escondidas, según se apunta en el anuncio.
