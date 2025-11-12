Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arquitectura ibicenca y atardeceres de postal: así es la villa en venta por 17,5 millones en plena naturaleza al norte de Ibiza

La casa cuenta con siete habitaciones y siete baños

La casa está ubicada en plena naturaleza en Sant Joan

La casa está ubicada en plena naturaleza en Sant Joan / Best

Redacción Digital

Ibiza

La inmobiliaria Best anuncia una vivienda de nueva construcción en el municipio de Sant Joan, "concebida para quienes buscan diseño contemporáneo, privacidad absoluta y una relación directa con el paisaje del norte de Ibiza".

La villa, 'Can Draco', aún en construcción, está situada en un entorno natural protegido y ofrece vistas al mar y a la montaña, con "atardeceres incomparables".

El precio del inmueble, que cuenta con siete habitaciones y siete baños en una superficie construida de 520 metros cuadrados, es de 17,5 millones de euros.

Vistas al jardín desde el interior de la casa

Vistas al jardín desde el interior de la casa / Best

Arquitectura ibicenca

El proyecto, según explican, apuesta por una integración serena en el territorio: grandes ventanales de suelo a techo, techos abovedados y una torre circular con acabados artesanales que reflejan la autenticidad del estilo ibicenco. 

Asimismo tiene una cocina de diseño con una isla de piedra verde que se abre al salón-comedor; ambos quedan unidos por una chimenea de doble cara.

Noticias relacionadas y más

Piscina infinita y vida exterior

La villa se ubica en una parcela de 15.000 metros y en el exterior, tiene una piscina infinita pensada para prolongar visualmente el azul del Mediterráneo. El solar —sin vecinos a la vista— ofrece tranquilidad total y un acceso privilegiado a senderos naturales y playas escondidas, según se apunta en el anuncio.

Estas son las infracciones más comunes en Sant Antoni: venta ambulante, gas de la risa, tráfico de drogas...

La batalla contra el gas de la risa es "muy difícil de ganar" para Sant Antoni

Sant Antoni no planea "acciones concretas" para frenar las muertes de turistas por precipitación tras un verano negro

Arquitectura ibicenca y atardeceres de postal: así es la villa en venta por 17,5 millones en plena naturaleza al norte de Ibiza

'23kg. Històries de dones que sostenen la vida', una reflexión sobre las mujeres migrantes y cuidadoras

El PSOE exige mantenimiento real y más plazas en los aparcamientos disuasorios de Ibiza

Santa Eulària celebra el cuarto de siglo de su Escuela de Música con un concierto muy especial

Juan Flores, concejal de Barrios Históricos de Ibiza: "Los restos arqueológicos y la dana han retrasado las obras del Mercat Vell"

