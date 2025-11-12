Arquitectura ibicenca y atardeceres de postal: así es la villa en venta por 17,5 millones en plena naturaleza al norte de Ibiza

La inmobiliaria Best anuncia una vivienda de nueva construcción en el municipio de Sant Joan, "concebida para quienes buscan diseño contemporáneo, privacidad absoluta y una relación directa con el paisaje del norte de Ibiza".

La villa, 'Can Draco', aún en construcción, está situada en un entorno natural protegido y ofrece vistas al mar y a la montaña, con "atardeceres incomparables".

El precio del inmueble, que cuenta con siete habitaciones y siete baños en una superficie construida de 520 metros cuadrados, es de 17,5 millones de euros.

Vistas al jardín desde el interior de la casa / Best

Arquitectura ibicenca

El proyecto, según explican, apuesta por una integración serena en el territorio: grandes ventanales de suelo a techo, techos abovedados y una torre circular con acabados artesanales que reflejan la autenticidad del estilo ibicenco.

Asimismo tiene una cocina de diseño con una isla de piedra verde que se abre al salón-comedor; ambos quedan unidos por una chimenea de doble cara.

Piscina infinita y vida exterior

La villa se ubica en una parcela de 15.000 metros y en el exterior, tiene una piscina infinita pensada para prolongar visualmente el azul del Mediterráneo. El solar —sin vecinos a la vista— ofrece tranquilidad total y un acceso privilegiado a senderos naturales y playas escondidas, según se apunta en el anuncio.