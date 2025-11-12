Casi 3.000 personas aportan ideas para definir el "nuevo modelo turístico" de Ibiza

El proceso de consulta impulsado por el Consell de Ibiza para la "elaboración de la estrategia integral y sostenible de desarrollo y reposicionamiento turístico de la isla" ha contado con la participación de "casi 3.000 personas, que han aportado su visión y propuestas sobre el futuro del modelo turístico de Ibiza".

Desde el Consell explican en una nota que esta fase, desarrollada a través del Departamento de Promoción Turística con el apoyo técnico de THR, Eurecat y Ogilvy, "ha incluido este proceso de consulta —ya concluido— abierto a la ciudadanía y al sector, y sigue desarrollando sesiones de trabajo presenciales y en línea con representantes de empresas, trabajadores, asociaciones y visitantes". "El resultado", agregan desde la institución ibicenca, "será una amplia muestra de opiniones que refleja la pluralidad de perspectivas del territorio y la voluntad colectiva de construir un futuro turístico equilibrado".

El objetivo de este proceso es definir un modelo compartido que garantice el equilibrio entre la prosperidad económica, la conservación ambiental y patrimonial y el bienestar social de la población residente, asegurando al mismo tiempo la competitividad de Ibiza como destino turístico de primer nivel.

Estrategia de la nueva política turística

El Consell incorporará el resultado de este proceso de consulta en el trabajo técnico de análisis y síntesis de resultados, que permitirá establecer las líneas estratégicas de la nueva política turística insular. Este trabajo servirá de base para el reposicionamiento de la marca Ibiza y para la definición de un modelo de gobernanza más avanzado y participativo, alineado con los objetivos de sostenibilidad y calidad que marca la Unión Europea.

El proyecto, como ya explicó en su momento el Consell, nace de la necesidad de responder de forma estratégica, estructurada y consensuada a los retos y desequilibrios del modelo turístico actual. Su finalidad es "reposicionar Ibiza, reforzar su marca y definir un modelo turístico de futuro, basado en una gobernanza avanzada y participativa".

Para lograr estos objetivos, el Consell desarrollará un trabajo continuado hasta febrero de 2027, en el que será esencial la participación activa del sector turístico y de la ciudadanía. Este proceso permitirá recoger diferentes puntos de vista y construir una estrategia turística relevante, inclusiva y consensuada.