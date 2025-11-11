Tarde de peluquería para los enfermos crónicos del Hospital de Ibiza
Los alumnos del instituto Algarb visitan a los internos en Ca na Majora en el programa 'Humanización por los pelos' de la asociación Nunca Solos
Ibiza
Un buen corte de pelo y un poco de charla, es lo que ofrecieron este martes por la tarde los alumnos del grado medio de Peluquería y Cosmética Capilar del instituto Algarb a pacientes crónicos ingresados en el centro de atención intermedia Ca na Majora del Hospital Can Misses.
Una actividad organizada por la asociación Nunca Solos y bautizada como ‘Humanización por los pelos’.
Jesús, Mariano, Manuel, Higinio y Prudencia pasaron por las manos de las aprendizas de peluquera Nerea, Laia,Menlanie y Bianca, que acudieron al centro acompañadas de sus profesoras María Montilla y Ana Belén de la Nava para poner guapos y guapas a los pacientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza