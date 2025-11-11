Tarde de peluquería para los enfermos crónicos del Hospital de Ibiza

Un buen corte de pelo y un poco de charla, es lo que ofrecieron este martes por la tarde los alumnos del grado medio de Peluquería y Cosmética Capilar del instituto Algarb a pacientes crónicos ingresados en el centro de atención intermedia Ca na Majora del Hospital Can Misses.

Una actividad organizada por la asociación Nunca Solos y bautizada como ‘Humanización por los pelos’.

Jesús, Mariano, Manuel, Higinio y Prudencia pasaron por las manos de las aprendizas de peluquera Nerea, Laia,Menlanie y Bianca, que acudieron al centro acompañadas de sus profesoras María Montilla y Ana Belén de la Nava para poner guapos y guapas a los pacientes.