Había mucha expectación por ver la vuelta a la escena teatral de Eivissa del diseñador y creador de eventos Armin Heinemann y su Paula’s Ibiza Danza Teatro desde su último proyecto, ‘Regreso al amro’, y no defraudó con la presentación de su innovadora y original propuesta de danza y teatro denominada ‘Dreams’ en el Palacio de Congresos de Eivissa. Un espectacular lleno de 437 personas abarrotaron el recinto en una tarde-noche estelar con atisbos de gran evento. Autoridades, actores, amantes del arte, amigos, residentes extranjeros, caras conocidas y curiosos vibraron durante una larga hora con el hipnótico espectáculo de baile que fusionó el tango con la danza nipona butoh. Dos métodos antagonistas de expresión artística que Heinemann supo llevar a escena de forma magistral, encandilando al público que aplaudió en todo momento la magnífica coreografía diseñada por Verónica Palacios, Omar Quiroga y el propio Armin con fotografías, a modo de atrezzo de fondo de escenario, de Jordi Barón y Stuart Rudnick y una canción legendaria de Carlos Gardel como hilo conductor del espectáculo: ‘El día que me quieras’.

Los sueños de danza de Armin

Los cinco bailarines, Verónica Palacios, Nahuel Giacone, Omar Quiroga, Giovanni Corral, Florencia Hermida y la especialista en la danza japonesa butoh Matilde Javier, bajo la dirección de Armin Heinemann, propusieron una fusión del butoh y el tango como puente entre el dolor y la alegría con pasajes de gran belleza estética y admirables recursos artísticos para mostrar el sufrimiento y la felicidad cuando esta florece plenamente a través de la experiencia del propio sufrimiento.

Con una gran ovación y el público puesto en pie los protagonistas saludaron en varias ocasiones ante la insistencia del público y el propio Armin se marcó un improvisado tango con la estrella Verónica Palacios.

Tras la exitosa función. Heinemann y los protagonistas recibieron la felicitación de los asistentes y el director mostró su satisfacción: «El mayor éxito es ver a la gente con los ojos brillantes, con lágrimas y una amplia sonrisa que refleja la emoción vivida con esta sorprendente función de danza y teatro pensada exclusivamente para una sola representación en Eivissa. Esperaba esta reacción porque me he emocionado igualmente haciendo la obra. Ha sido como la fresa en lo alto del pastel de mi carrera. He inventado esta fusión del butoh y tango y ha sido una experiencia increíblemente reconfortante para mí», comentaba el emocionado director.

Los sueños de danza de Armin / A BOFILL

Los sueños de danza de Armin / A BOFILL

Los sueños de danza de Armin / A BOFILL