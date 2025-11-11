Estos son los tres municipios de Ibiza que se cuelan el el ranking de los más solicitados para vivir de alquiler en España
Un estudio del portal inmobiliario Idealista refleja además el precio medio del alquiler mensual
La ciudad de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep se cuelan en el ranking de los 150 municipios más solicitados a la hora de alquilar una vivienda en España. Los datos se desprenden de un estudio desarrollado por el portal inmobiliario Idealista sobre la demanda relativa, en el que se refleja que cada vez más municipios fuera de las capitales acaparan un mayor interés por encontrar un arrendamiento.
En Baleares, Palma, Manacor y Llucmajor son las localidades que despiertan un mayor interés de los inquilinos para vivir de alquiler en las Islas durante el tercer trimestre de 2025.
En concreto, Palma se encuentra en la posición de 18 de España de las más demandadas, con un alquiler medio de 1.902 euros al mes; Manacor se encuentra en la 28 con alquileres de 1.525 euros/mes y Llucmajor en la 56, con rentas de 2.237 euros/mes.
Más de 3.000 euros mensuales
El siguiente municipio de Baleares que aparece en el ranking de la inmobiliaria es la ciudad de Ibiza en la posición 102 y con un alquiler mensual medio de 3.450 euros/mes. Después se sitúa Santa Eulària en la posición 120 y con rentas de 4.158 euros/mes y por último Sant Josep de Sa Talaia en la 132, con precios de alquiler medios de 3.791 euros/mes.
En el ranking de España, 12 de las 15 primeras posiciones las ocupan ciudades de la periferia de Barcelona y Madrid, con Leganés --1.060 euros/mes--, Móstoles --1.040 --euros/mes--, Hospitalet de Llobregat --1.211 euros/mes-- y Terrassa --934 euros/mes--, a la cabeza.
