Pilar Costa: "En 2023, la señora Prohens decía que Ibiza tenía las peores listas de espera de España, con ustedes en el Govern han aumentado un 20%"

La diputada socialista Pilar Costa ha exigido este martes en el pleno del Parlament balear "un cambio de rumbo" en la gestión sanitaria del Govern del PP, al que acusa de haber agravado los problemas de la sanidad pública en Ibiza.

Durante su intervención en una pregunta dirigida a la consellera de Salut, Manuela García Romero, Costa ha denunciado el “deterioro progresivo” del sistema sanitario en la isla y ha recordado que “los mismos que criticaban la situación desde la oposición ahora la han empeorado”.

“Hace dos años, en 2023, la señora Prohens decía que Ibiza tenía las peores listas de espera de España, con 125 días para una intervención quirúrgica. Hoy, con ustedes en el Govern, esas listas han aumentado un 20% en 2025”, ha reprochado la diputada.

Costa ha querido dejar claro que “estas islas cuentan con excelentes profesionales sanitarios” y ha subrayado que “lo que está en entredicho no es su trabajo, sino la mala gestión política que usted encabeza”, dirigiéndose a la consellera de Salut.

La parlamentaria ha citado casos recientes para ilustrar la situación, como el de una paciente ibicenca que lleva esperando una operación en el servicio de Oftalmología de Can Misses desde el mes de mayo, como publica Diario de Ibiza en su edición de este martes, pese a haber perdido la visión de un ojo. También ha recordado que el PP “criticaba cuando estaba en la oposición” medidas que ahora plantea recuperar, como desplazar oncólogos desde Mallorca a Ibiza. Además, ha mencionado las denuncias de la Plataforma por la Sanidad Pública, que alerta de una “situación crítica” y reclama un cambio de rumbo.

“Ese cambio no lo pedimos solo nosotros, señora consellera; lo pide toda la Plataforma por la Sanidad Pública”, ha insistido Costa.

Compra de nuevas ambulancias

La diputada socialista también ha denunciado lo que califica como “otro fiasco” de la conselleria: la compra de nuevas ambulancias. “Ocho de cada diez técnicos no pueden conducirlas, y el 20% que sí tiene el carnet C se niega a hacerlo. Ahora mismo no hay ni un solo técnico que pueda conducir esas ambulancias, que han costado 56 millones de euros”, ha criticado.

Costa ha concluido su intervención instando a la consellera García a escuchar a los profesionales sanitarios: “Usted dice que quiere escucharles. Pues hágalo con los del Hospital Can Misses, porque 22 jefes de servicio le han pedido que cambie de rumbo. Eso es exactamente lo que también le pedimos nosotros”.

En su interveción, la consellera balear de Salud ha corregido las cifras de la socialista, asegurando que la lista de espera para una operación en 2023 era de 170 días, no de 125 como había afirmado Costa previamente. García también ha calificado de "demagogia a golpe de titulares" la intervención de la diputada socialista, asegurando que "gestionar es dimensionar la atención sanitaria a una población que crece; mirar de frente los problemas; captar y fidelizar profesionales y planificar medidas para abordar las listas de espera".