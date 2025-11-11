Salud apuesta por las horas extra para reducir la lista de espera quirúrgica en Ibiza

La lista de espera quirúrgica del Hospital Can Misses aumenta considerablemente desde abril de este año. A día de hoy hay 2.304 pacientes pendientes de pasar por quirófano, un 27,7% más que en abril de este año (1.804). De ellos, 850 esperan desde hace más de tres meses. De este modo, el tiempo medio de espera desde que una persona sabe que tendrá que operarse hasta que conoce la fecha de la intervención es de casi 150 días.

Al respecto, la consellera de Salud, Manuela García Romero explica que "se están negociando contratos de gestión con los diferentes servicios quirúrgicos para ir reduciendo en actividad extraordinaria las listas de espera". Es decir, que se pagarán peonadas.

Más primeras atenciones

García reconoce que en Ibiza se tienen que mejorar las listas de espera, tanto para una primera consulta con el especialista como para una operación. Sin embargo, destaca la "parte positiva" respecto a cuando cambió el gobierno hace dos años: "Cuando llegamos, a 23 de junio de 2023 las listas estaban en un tiempo medio de espera para una operación quirúrgica de 170 días, con lo cual, ahora los ciudadanos de Ibiza aguardan un mes menos que cuando llegamos". En realidad, 20 días, no llega a tres semanas menos.

Respecto a lo que aguarda un paciente para tener una primera consulta con un especialista en Can Misses, hay 10.574 personas que esperan una media de 90 días. Este tiempo se ha reducido cerca de un 10% desde abril y casi un 30% desde hace un año, cuando los pacientes aguardaban casi 170 días.

"Este año esa lista de consultas ha disminuido mucho en pacientes que esperan más de 60 días y se ha reducido el tiempo medio de espera", recalca García. De este modo, indica que "si se visualiza la reducción del tiempo de espera y el número de pacientes que se ven en consulta, casi un 30% de éstas acaban en una cirugía. Por lo tanto, la consecuencia directa de ver muchos pacientes es que aumenta la espera para una operación".