Malinka, a la espera de una operación de cataratas en Ibiza: "De repente perdí toda la visión de un ojo y la del otro se ha ido deteriorando"

Una mujer residente en Ibiza lleva desde principios de mayo con problemas graves de visión debido a un problema de cataratas y lamenta que, a día de hoy, continúa sin fecha para operarse. El primer día de dicho mes perdió, de forma repentina, el 100% de la visión del ojo derecho. Desde entonces también ha ido perdiéndola paulatinamente en el izquierdo, donde ahora tiene un 50% de visibilidad. Al principio tenía un 80%, tal y como le confirmaron desde el servicio de Oftalmología del Hospital Can Misses.

"Esto está afectando de forma muy seria mi vida diaria y mi autonomía", advierte Malinka Bozhkova en una reclamación de este 7 de noviembre ante el Ib-Salut y la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF). Ya puso otra queja por escrito el 31 de julio, porque casi tres meses después seguía sin tener cita con el especialista oftalmólogo. Finalmente la tuvo el 17 de septiembre. Por otro lado, previamente, el 18 de junio la atendió un técnico del área, que fue quien le dijo que tenía un 80% de visibilidad en el ojo izquierdo y 0% en el derecho.

El 1 de mayo, al despertar, podía ver como siempre, pero al cabo de un rato sufrió este problema, que le confirmaron, en Can Misses, que se trataba de cataratas. "Ese mismo día fui a Urgencias y me dijeron que se trataba de una catarata, así que me quedé un poco menos preocupada, porque cuando perdí la visión pensé que iba a ser para siempre. Piensa que yo no conocía la causa", explica la paciente a este diario. El 6 de mayo, cinco días después, tuvo cita con el médico de cabecera. "Desde entonces hasta el 17 de septiembre he esperado para tener la primera cita con el oftalmólogo". Ese día, añade, todavía no le practicaron las pruebas necesarias para la operación de cataratas, "que consistían en unas gotas especiales". "El doctor de la cita del día 17 de septiembre me dijo que yo tenía que esperar dos meses más para las pruebas preoperatorias. Estoy esperando, todavía no me han asignado cita", prosigue en su segundo escrito de reclamación.

Reacción del Área de Salud

Desde el Área de Salud explicaron este lunes, a las preguntas de este diario, que tenían previsto llamar ya a la paciente para darle cita para este viernes, día en el que le practicarán una biometría. Y así se lo confirmaron a la paciente ayer mismo. "En esta prueba se gradúa la lente intraocular artificial que reemplazará el cristalino. Es el último paso y previo a la intervención quirúrgica". Aunque esta paciente está en edad laboral, ASEF recuerda que "hay una gran demanda en cuestiones de cataratas debido al envejecimiento de la población", y que, de hecho, es una las patologías más comunes entre la población mayor, lo que aumenta el trabajo en el área.

Bozhkova también se sometió a pruebas en una óptica, donde le confirmaron sus porcentajes de visión en ambos ojos: 0% en el derecho y 50% en el izquierdo en ese momento, por lo que éste último ha ido perdiendo visión progresivamente desde entonces. "Estoy muy preocupada porque me pasó de repente y no quiero estar ciega al 100%. Ya me cuesta cocinar, ver la televisión... Ya no veo bien, por ejemplo, a la hora de leer", explica esta mujer, que es escritora.

Cinco meses de baja

Reside en Ibiza y trabaja de temporada en un hotel. Este año ha estado unos cinco meses de baja por este motivo. El 1 de mayo, cuando pasó todo, apenas llevaba 23 días trabajando, por lo que ha estado de baja prácticamente toda la temporada. "Estoy en edad laboral y mi trabajo está a seis kilómetros de mi casa, pero no puedo conducir y tampoco trabajar estando así". Afirma que nunca antes había sufrido problemas de visión. "Esta situación es inaceptable para mí, dado el carácter urgente que reviste la pérdida progresiva de visión", reza esta paciente en su segunda reclamación.

Desde ASEF explican que fue el 17 de septiembre, el día de la primera consulta, cuando se determinó que había que intervenir quirúrgicamente, y que entonces la mujer entró en la lista de espera, por lo que oficialmente lleva cerca de dos meses en ella y "en el proceso lógico para una intervención de cataratas", dentro de los plazos previstos, afirman. Sobre la plantilla de Oftalmología, las mismas fuentes afirman que no hay ningún puesto vacante: "La plantilla es de cinco oftalmólogos. Hay una baja maternal de una de las facultativas, por lo que ahora mismo hay cuatro operativos. Pero el equipo está al completo".