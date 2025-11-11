Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a ocho personas por su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Sant Antoni, utilizando como tapadera la empresa de alquiler de vehículos Ibiza VIP Cars.

El tribunal les impone penas de hasta seis años de prisión y cuantiosas multas que superan los 21 millones de euros en total, además del decomiso de vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

La sentencia declara probado que los condenados formaban parte de una estructura estable y jerarquizada dedicada a la venta de cocaína, ketamina, MDMA, tusi, marihuana y hachís, con el objetivo de ampliar su red de distribución en la isla.

El principal acusado actuaba como mano derecha de uno de los cabecillas de la trama, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y utilizaba la citada empresa para transportar la droga desde la Península, aprovechando su flota de vehículos para ocultarla en compartimentos preparados.

El grupo operaba principalmente desde Sant Antoni, donde se localizaron varias viviendas y almacenes utilizados para ocultar droga y dinero. En los registros practicados en noviembre de 2023, la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron más de 11 kilos de diferentes sustancias estupefacientes, armas simuladas, básculas de precisión, libretas con anotaciones de ventas.

Dinero en efectivo y coches de lujo

Además, se encontraron más de 130.000 euros en efectivo y vehículos de alta gama, de las marcas Ferrari, Lincoln, Aston Martin, BMW o Mercedes, que eran utilizados para el transporte y ocultamiento de la droga en su interior.

Durante la operación, los agentes interceptaron en el puerto de Palma un camión grúa que transportaba dos furgonetas y en cuyo interior se hallaron más de seis kilos de cocaína de gran pureza, valorada en 1,5 millones de euros. Asimismo, en los distintos registros se intervinió hachís, MDMA, ketamina y cocaína con un valor total de mercado superior a dos millones de euros, según la sentencia.

El tribunal condena a cinco de los acusados a seis años de prisión y multas de 4.053.309 euros cada uno por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Además, otro miembro de la organización ha sido condenado a seis años y 1.282.720 euros de multa, otro a tres años y 35.000 euros de multa y otro, a dos años y 5.000 euros de multa. La sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso alguno.