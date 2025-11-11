El Náutico Ibiza se fija en el caso de Maó para regresar al puerto de Vila

El objetivo del Club Náutico Ibiza (CNI) continúa siendo volver a las instalaciones que gestionó en el puerto de Vila durante 99 años. Hasta que Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) ganó una concesión temporal en abril de 2024 para tomar las riendas del espacio, hoy conocido comercialmente como Port Nàutic Ibiza. Para conseguir este objetivo, el CNI, que se ve con posibilidades de competir, se está preparando con la lupa puesta en el caso de Maó, según ha expresado este martes el gerente de la entidad local, Vicent Canals, tras la presentación de la exposición 'Cent anys del Club Náutico de Ibiza (1925-2025)' en Sa Nostra Sala. "En principio, dentro de un año y medio saldrá el concurso aquí en Ibiza, y nosotros nos miramos en el espejo de Maó, donde ahora acaba una autorización temporal de tres años. Las noticias que tenemos del nuevo concurso en esta otra isla, que aún no está publicado, pero está ya redactado y se ha filtrado en prensa, es por lo que me cuentan, que es todo verídico. Parece que será una licitación a 30 años y que la mitad del puerto será para marina social", ha señalado Canals a preguntas de este diario.

Además, la Autoridad Portuaria de Balears (APB) indica en su web, sobre el caso de Maó, que "la instalación náutica deberá ofrecer un número mínimo de 75 amarres para embarcaciones de hasta 8 metros de eslora (...) y un máximo del 20% para embarcaciones de más de 12 metros". Otro aspecto que Canals celebra. "Además, no habrá mejora del canon. Es decir, si la inversión vale cinco, no puedes poner diez y llevarte la concesión por eso. Esto evita ciertas maniobras". También está previsto que en este concurso de Menorca las tarifas estén topadas.

"Lo más importante es que el proyecto deportivo se valorará con un 35%. Todo esto nos da esperanzas de que podamos, al menos, competir. Hacerlo con posibilidades. Esto no quiere decir que... Será complicado, como todo. Es una pieza muy golosa, estamos hablando del puerto de Ibiza. Seguro que habrá muchos contrincantes; pero bien, nosotros iremos", ha añadido Canals, que concluye que, cuando las bases del concurso de Maó se hagan oficiales, el Club Náutico Ibiza, en tanto que aspirante a la concesión del puerto de Vila, tendrá más herramientas para prepararse lo mejor posible. En todo caso, esto es algo que ya han empezado a hacer, según el gerente. "Ya lo estamos empezando a trabajar, para ver en qué formato vamos, de qué manera... Será un proyecto ambicioso porque habrá una inversión importante. Lo estamos madurando. Ya nos hemos puesto en ello".

En su web, la APB expone que "la gestión de una instalación náutica en el puerto de Maó" estará "enfocada prioritariamente al fomento de la práctica federada del deporte de la vela y el piragüismo". "En esta concesión, la APB descarta obtener ingresos extraordinarios por las tasas y, en contrapartida, apuesta porque la empresa adjudicataria invierta en la promoción del deporte. Dará el mayor peso a la oferta que apueste por invertir más al año en actividades deportivas".

Espacios actuales

Canals también ha respondido sobre los espacios con los que cuenta actualmente el CNI para desarrollar su actividad. Tienen, por un lado, unas instalaciones en Talamanca. "Para el verano están muy bien, es allí donde realizamos la escuela de vela y el programa 'Un mar de posibilidades'. Pero ahora, recientemente, hemos llegado a un convenio con Marina Ibiza según el cual, los meses de invierno, nos dejan poner una rampa que nos da acceso al mar para los deportistas ibicencos. Nos han permitido poner una caseta y dejar los barcos allí, todo de vela ligera, para poder salir al mar en invierno", en palabras de Canals.

Además, han mantenido contactos con el Ayuntamiento de Ibiza para tener otro lugar: "Les explicamos que nosotros necesitaríamos un espacio para poder poner casetas y toda la vela ligera y demás en esa zona". Así, finalmente les cederán un espacio en la avenida Joan Carles I, según expresa Canals. "Hay un compromiso de cesión de un espacio en ese entorno, cosa que nos da mucha vida". El Consell les cedió un espacio en el Parque de Servicios Insular de sa Coma como almacén.