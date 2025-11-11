"Caos, desinformación" y pérdidas para los comerciantes: el PSOE denuncia la gestión de Triguero en las obras del Mercat Vell de Ibiza

El Grupo Municipal Socialista de Ibiza critica duramente la gestión del Partido Popular y del alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, en la remodelación del Mercat Vell, a quienes acusa de generar una situación de "caos, desinformación y perjuicio" tanto para los paradistas como para los comercios del entorno.

Según los socialistas, desde el inicio de las obras "se ha evidenciado falta de planificación y transparencia". "Los paradistas fueron trasladados a un emplazamiento provisional sin agua ni luz, y hasta hace pocos días desconocían si podrían permanecer allí de manera definitiva hasta la finalización del proyecto. Además, recibieron mensajes contradictorios sobre la necesidad de desalojar el nuevo espacio antes de que terminara el año, y carecen de información oficial sobre los plazos y el estado de los trabajos", explican en el comunicado.

El PSOE apunta directamente al concejal de Mercados, Álex Minchioti, y al exconcejal de Patrimonio y actual responsable de la Marina, Juan Flores, por su "falta de comunicación y previsión, que ha afectado al flujo de clientes y a la actividad económica del centro histórico, perjudicando especialmente a los comercios cercanos".

El socialista Pep Tur afirma: “El PP de Triguero ha gestionado las obras con improvisación, sin diálogo y sin tener en cuenta las necesidades reales de paradistas y comerciantes. Es intolerable que se hicieran obras en pleno verano sin consultar y que, finalmente, los paradistas llegaran a la nueva ubicación sin luz, agua ni cámaras frigoríficas, pese a contar con cuatro meses para planificar el cambio”.

El vídeo de Minchioti

Tur también criticó que Minchioti realizara un vídeo de inauguración mientras los paradistas carecían de instalaciones básicas, y que el alcalde permaneciera silencioso ante los comerciantes sobre la evolución del proyecto en la plaça de la Constitució.

El PSOE exige al gobierno municipal que "asuma responsabilidades, informe públicamente sobre la situación actual y adopte medidas urgentes para garantizar condiciones dignas a trabajadores y negocios". Asimismo, reclama diálogo con paradistas y comerciantes para que la remodelación del Mercat Vell se lleve a cabo con transparencia, consenso y planificación, respetando su valor como símbolo histórico y como punto de la vida local de Ibiza.

El grupo municipal socialista anuncia que "presentará una propuesta para que el Ayuntamiento habilite ayudas económicas urgentes destinadas a los comerciantes del barrio afectados por la desastrosa planificación de las obras del Mercat Vell".

Los socialistas consideran que el gobierno del PP debe asumir su responsabilidad ante las pérdidas sufridas por los negocios de la zona, "que llevan meses soportando una situación insostenible provocada por la falta de previsión, el retraso en los trabajos y la total ausencia de medidas compensatorias".

Desde el PSOE se exige que estas ayudas sean inmediatas, justas y accesibles, para garantizar que ningún pequeño negocio se vea obligado a cerrar por culpa de la mala gestión municipal.