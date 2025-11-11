Los dos golpes que han sufrido mafias instaladas en las Pitiüses en los últimos días. Sobre todo el de la mafia albanesa, que utilizaba Eivissa como base para distribuir la droga a diferentes puntos de España y de Europa, con grandes cantidades sobre todo de cocaína. También se ha producido la petición del fiscal para el juicio que se celebrará en Benidorm contra una rama de la mafia rusa dedicada al blanqueo de capitales. Aunque no se tiene constancia de su presencia en las Pitiüses sí se tiene constancia de inversiones inmobiliarias en Eivissa y Formentera.

Llama la atención

El hartazgo de los vecinos y, sobre todo, de los comercios y establecimientos de hostelería de la zona del Mercat Vell, por unas obras de las que no ven los avances y de las que aseguran que el Ayuntamiento no les informa sobre su estado. Los comercios se quejan de que el inicio de las obras les restó mucha clientela en los últimos meses de la temporada, de la que no se han recuperado, y temen que los trabajos no estén terminados para el inicio de la temporada que viene. El Consistorio dice que se podrán reanudar en los próximos días.