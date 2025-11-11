Irantzu Fernández sobre el accidente mortal en el hospital de Ibiza: "Dejaron salir solo a un paciente con problemas psiquiátricos"

El fallecimiento este lunes de un paciente del Hospital Can Misses de Ibiza, que cayó al vacío desde una altura de unos cinco metros cuando intentaba sentarse en lo alto de un muro exterior del centro sanitario ibicenco, ha protagonizado gran parte de la intervención de la diputada del Grupo socialista ante el pleno del Parlament balear Irantzu Fernández, quien ha lamentado la muerte de "Valentín, un vecino de mi barrio, cerca de ses Figueretes". Fernández ha explicado que se trataba de "una persona sin hogar que se movía con un andador y padecía problemas de salud mental".

La diputada ha denunciado que al fallecido "nunca se le ofrecieron los recursos que necesitaba" y ha asegurado fue testigo de su traslado a Can Misses a las 2.30 de la madrugada del lunes. "A las seis de la mañana murió porque se dejó que un paciente con graves problemas psiquiátricos y movilidad reducida saliera solo a fumar", ha afirmado la diputada, "porque los protocolos sirven de poco si no se llevan a cabo", ha concluido.

Fernández ha aprovechado para criticar que no se hayan construido todavía ni el centro de baja exigencia des Gorg ni el de patología dual, antes de formular su pregunta relativa a la situación del hospital de Formentera a la consellera de Salud, Manuela García.

Hospital de Formentera

En su respuesta, García ha lamentado también la muerte de Valentín, para pasar a afirmar que todos los indicadores sobre el centro sanitario de la pitiusa del sur "han aumentado". La consellera ha desgranado que se "ha aumentado actividad asistencial de consultas en un 4% y un 23% más en operaciones"; se ha reducido el tiempo de espera en dos meses para una consulta en comparación a la anterior legislatura y "la demora quirúrgica se ha reducido a la mitad". Además, ha asegurado que "la plantilla orgánica de profesionales ha aumentado un 7% respecto a junio de 2023".

En su turno de palabra, Fernández ha recriminado a la responsable del Área de Salud que el cierre del quirófano del hospital de Formentera se debió a "la falta de mantenimiento del edificio", añadiendo que la sala del 061 lleva más de dos meses sin agua caliente, no hay electricidad en la sala de ordenadores desde el 30 de septiembre y no hay establecidas guardias presenciales de los técnicos de radiología.

"Miente más que habla"

La consellera de Salud ha utilizado su último turno de palabra para espetar a la socialista: "Miente más que habla", para después recordar que tras la dana 'Alice' "se detectaron humedades en la parte ante quirúrgica del hospital" que hicieron activar el protocolo de control de infecciones. García ha confirmado que la pasada semana se llevó a cabo "una limpieza terminal y la toma de cultivos" que precisan de un periodo de tres semanas para dar resultados. La consellera ha aseverado que tanto el quirófano como el paritorio están disponibles "para una emergencia vital en cualquier momento", pero que no se pueden hacer cirugías programadas.