El álbum
Ibiza Hike Station limpia más de una tonelada de residuos de la costa
Para conmemorar su quinto aniversario, Ibiza Hike Station organizó este fin de semana una jornada dedicada a la protección del entorno natural bajo el nombre ‘Hike to Clean’. En la iniciativa participaron 30 senderistas, que recorrieron tres tramos de la costa ibicenca retirando más de 1.000 kilos de residuos acumulados en la naturaleza.
