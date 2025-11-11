Sant Antoni busca el mejor alioli de Ibiza. Bueno, los dos mejores, en realidad, según anuncia el Ayuntamiento de la localidad. El certamen gastronómico 'Restaurat Sant Antoni' presenta el primer Concurso popular de Alioli, una de las novedades de esta edición, dirigido a aficionados a la cocina tradicional y creativa. La competición se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 17 horas en el Hotel Blau Parc.

La organización busca "poner en valor la tradición culinaria ibicenca, promover la creatividad en torno a una de las salsas más emblemáticas del Mediterráneo y reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y participativo". Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el 27 de noviembre de 2025 a través del enlace disponible en redes sociales o en www.restaurat.es. Podrán inscribirse personas a partir de 16 años, en caso de que sean menores, acompañadas de un adulto.

El concurso contará con dos categorías abiertas a todos los públicos:

Alioli Tradicional (hecho a mano): elaborado exclusivamente con mortero y mano, sin utensilios eléctricos.

elaborado exclusivamente con mortero y mano, sin utensilios eléctricos. Alioli Creativo: admite técnicas modernas e ingredientes adicionales, manteniendo el ajo y el aceite como protagonistas.

Las bases establecen que todas las elaboraciones deberán realizarse únicamente con ajo y aceite (de oliva o mezcla vegetal) como ingredientes imprescindibles; queda prohibido el uso de bases industriales o mayonesas comerciales. El tiempo máximo para preparar la receta será de 45 minutos, y cada participante deberá trabajar con sus propios ingredientes y utensilios. En la categoría creativa se podrán incorporar elementos adicionales —como limón, huevo, hierbas aromáticas o azafrán— siempre que la esencia del alioli se mantenga intacta.

Un jurado integrado por personalidades vinculadas a la gastronomía local y a las tradiciones ibicencas evaluará las propuestas atendiendo principalmente al sabor y equilibrio (criterio con mayor peso), así como a la textura y consistencia, la presentación y la autenticidad y método empleados. En ambas categorías se otorgarán los mismos premios: un trofeo y 500 euros para el ganador y un diploma para el segundo y el tercer clasificado de cada categoría.

El certamen subraya que, más allá de la técnica, "se valorará especialmente la pasión por la cocina y el deseo de compartir uno de los sabores más representativos de la gastronomía local". En paralelo, la XVI edición de Restaurat Sant Antoni se celebra del 3 de noviembre al 8 de diciembre, con 12 restaurantes que ofrecen menús especiales a 25 euros inspirados en el alioli.