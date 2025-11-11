Más de 13 millones de euros para renovar el primer cinturón de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará este jueves un pleno extraordinario para aprobar, entre otros asuntos, el convenio de colaboración con el Consell de Ibiza, que permitirá destinar más de 13 millones de euros a la financiación de las obras de la EI-10, en el tramo comprendido entre ses Figueretes y Can Misses.

El acuerdo entre el Consistorio y la institución insular permitirá impulsar "un proyecto estratégico para la ciudad, que transformará esta vía en una avenida urbana moderna, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos".

El Consell, según explica una nota del Ayuntamiento, aportará un máximo de 13.006.440 euros, que podrán provenir de fondos propios, del factor de insularidad o de un eventual convenio con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por su parte, el Ayuntamiento será el encargado de licitar y ejecutar las obras, lo que incluye modificaciones derivadas del estudio de movilidad urbana, actualización de precios y adaptación al código estructural vigente. La subvención también cubrirá la dirección facultativa y las actuaciones previas necesarias para la ejecución completa del tramo.

"Este proyecto supone un paso decisivo hacia la integración urbana de Ibiza, ya que durante décadas la EI-10 ha actuado como una frontera física y visual que separaba los barrios de ses Figueretes y Can Misses. Con esta intervención, se logrará unir ambos barrios mediante una vía moderna, verde y pensada para las personas. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de la firma del acta de traspaso del tramo, y se creará una comisión de seguimiento para garantizar la correcta ejecución y coordinación institucional". explica el comunicado de Vila.

El alcalde, Rafael Triguero, destacó que el proyecto “permite cerrar un largo episodio tras años de hablar de la necesidad de transformar la EI-10". "Renovamos y modernizamos la vía más importante del municipio, con una mirada de futuro, para coser la ciudad, unir barrios y mejorar la movilidad y la calidad de vida de todos los ibicencos. Es una demanda histórica y fruto de la colaboración institucional entre administraciones que comparten un mismo objetivo: hacer de Eivissa una ciudad más cohesionada, accesible y sostenible”, añade.