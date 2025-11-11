Huelga indefinida de basuras en Santa Eulària por impago a los trabajadores

La Federación de CCOO de Hàbitat Illes ha comunicado a la conselleria de Trabajo, Comercio e Industria un preaviso de una huelga indefinida que afectará a los trabajadores del servicio público municipal de recogida de residuos (RSU), limpieza viaria y playas del Ayuntamiento de Santa Eulària.

La convocatoria, aprobada en asamblea el pasado 7 de noviembre, afecta a la plantilla de la empresa Valoriza Servicios Medioambiente S.A., concesionaria del servicio municipal. El paro está previsto que comience a las 02.30 horas de la madrugada del 22 de noviembre y se mantendrá de forma indefinida hasta que se alcancen "acuerdos satisfactorios".

Según explica el sindicato, "la decisión llega tras una acumulación de problemas laborales que se han mantenido desde el inicio de la concesión". Entre las principales quejas de la plantilla destacan errores continuos en las nóminas, falta de pagos correctos, mal estado de la flota de vehículos y el incumplimiento del artículo 14 del convenio, relativo a una paga que debía abonarse en octubre y que no se ha hecho efectiva.

Desde CCOO señalan que la situación ha llegado a un punto insostenible y que los trabajadores "ya no pueden seguir soportando" las deficiencias que afectan a su labor diaria y a sus derechos económicos.

El sindicato subraya que esta convocatoria no busca perjudicar a la ciudadanía, sino forzar la apertura de un espacio real de diálogo y negociación con la empresa y las autoridades competentes. Su objetivo, aseguran, es garantizar unas condiciones laborales dignas y el cobro íntegro y puntual de las nóminas.

En agosto, el Ayuntamiento de Santa Eulària abrió un expediente a la empresa "por los incumplimientos detectados durante los primeros seis meses de gestión del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas". De hecho, señalaba que estos incumplimientos impedían llevar adelante las mejoras en el servicio que pretendía implantar.