¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
Valentín era conocido en el barrio de ses Figueretes
El hombre que falleció tras precipitarse accidentalmente este lunes desde un muro a cinco metros de altura en el Hospital Can Misses era un paciente recurrente del servicio de Urgencias.
Valentín, de nacionalidad española y 46 años, era una persona sin hogar que se movía con andador y padecía problemas de salud mental. Era conocido en el barrio de ses Figueretes, en Ibiza. Desde allí lo trasladaron a las 2.30 de la madrugada al centro hospitalario, como ya había pasado en otras ocasiones.
El hombre se encontraba en una camilla en Urgencias cuando salió un momento al exterior a fumar, algo que no es extraño en los pacientes de Urgencias durante el tiempo que permanecen en el servicio.
En un primer momento, se desconocía qué había pasado. Si se trataba de una caída accidental o si el propio fallecido se había arrojado al vacío. Tras visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, se ha podido comprobar que el hombre saltó al muro, al parecer, con la intención de quedarse en lo alto. Sin embargo, no calculó bien la distancia, tomó más impulso del que pretendía y acabó precipitándose al aparcamiento.
