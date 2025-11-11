Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento

Formentera cierra su temporada de socorristas sin víctimas mortales

Las asistencias sanitarias en las playas se reducen a la mitad respecto al año anterior

Balistas en Cala Saona

Balistas en Cala Saona / Gerardo Ferrero

Redacción

Eivissa

Formentera ha cerrado su temporada de socorrismo 2025 sin ninguna víctima mortal y con una reducción global de las incidencias, según se desprende del balance del Servicio de Salvamento y Socorrismo, que recoge los resultados de la última temporada de baño y «consolida la eficacia del dispositivo de seguridad en las playas de la isla», tal y como defiende el Consell en un comunicado.

En total, se han atendido 723 asistencias sanitarias, se han realizado 58 intervenciones en el mar y se han llevado a cabo 561 acciones preventivas, cifras que suponen un descenso respecto al año anterior. Así, las asistencias sanitarias han pasado de 1.523 a 723, una caída del 52,5%, mientras que las acciones preventivas se han reducido de 1.572 a 561, un 64,3% menos. De igual modo, la intervenciones acuáticas han bajado de 73 a 58, un 20,5% menos.

«Este descenso global confirma la efectividad de la gestión preventiva, la mejora de la concienciación ciudadana y la eficiencia operativa del dispositivo desplegado por el Consell de Formentera durante la temporada 2025», celebra la institución. El dispositivo ha contado con un coordinador general, cinco supervisores y doce socorristas.

La playa de s’Arenals ha concentrado la mayor parte de las intervenciones, mientras que en Llevant no se ha producido ningún rescate. El servicio también «ha mantenido su compromiso con la accesibilidad», con 44 actuaciones dirigidas a personas con movilidad reducida.

