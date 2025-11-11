Formentera acuerda con las navieras mantener en invierno la primera y última barca del día a Ibiza

El Consell de Formentera ha anunciado que, a partir de esta semana, del 10 al 16 de noviembre, se mantendrán las conexiones marítimas de primera hora de la mañana (06 horas) y de última hora de la noche (23 horas) entre el puerto de la Savina y el de Ibiza durante los meses de invierno.

La medida ha sido posible, explica la institución en una nota de prensa, gracias a "la colaboración de las navieras que operan la línea entre ambas islas, que han atendido la petición del Consell" de mantener estos servicios esenciales fuera de la temporada turística.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha agradecido "la disposición y la responsabilidad de las empresas navieras, que han entendido la importancia de este servicio para el día a día de nuestra gente". Portas destaca en la nota del Consell que el acuerdo supone "un paso adelante en la mejora de la movilidad de los residentes y en la cohesión territorial del archipiélago".

La consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, subraya, por su parte, que el compromiso alcanzado "demuestra que, cuando hay voluntad de cooperar, es posible conciliar las necesidades de la ciudadanía con la operativa empresarial".

El Consell había trasladado la semana pasada una solicitud formal a la Asociación Patronal de Empresas de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM) para asegurar la continuidad de los trayectos más demandados por los residentes, especialmente aquellos necesarios por motivos laborales, educativos, sanitarios o administrativos.

Desde la institución insular recuerdan que mantener unas conexiones regulares y fiables resulta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de los residentes, la cohesión territorial entre Formentera e Ibiza y el bienestar de la ciudadanía, especialmente durante los meses de menor actividad turística.