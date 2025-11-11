De las Heras, diputada de Vox Ibiza: "Los perros de la izquierda ya han publicado en redes que me vaya del barrio que me ha visto crecer"

Patricia de las Heras, diputada ibicenca del Grupo parlamentario Vox, ha abierto su intervención en el pleno del Parlament balear celebrado este martes leyendo una serie de titulares de prensa que dibujan una inquietante realidad en los barrios de ses Figueretes, en Ibiza, donde, según su parecer, el crimen campa a sus anchas. "Lo que antes era un barrio tranquilo, se ve convertido en lo que muchos llaman el Bronx a causa de la inmigración ilegal descontrolada", ha afirmado De las Heras momentos antes de aseverar: "Los perros de la izquierda ya han publicado en redes que me vaya del que ha sido el barrio que me ha visto crecer, pero en lugar de eso voy a seguir denunciando el abandono institucional y la inseguridad que asola nuestras calles".

De las Heras se ha dirigido así al plenario antes de interpelar al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, sobre la postura del Govern balear ante la petición de declarar zona turística en reconversión ses Figueretes y es Viver que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, hará oficial próximamente.

Según la diputada de extrema derecha, esta denominación "permitiría a estas áreas acceder a fondos específicos para rehabilitación urbana, mejora de infraestructuras, seguridad, limpieza y promoción turística", lo que supondría "una herramienta útil para revertir la decadencia actual, aunque con sus políticas europeas de fronteras abiertas la solución definitiva queda aún lejos". "Desde Vox lo decimos claro: se actúa ya o estas zonas terminarán completamente perdidas para el turismo y para los vecinos", ha añadido la diputada para terminar una intervención que solo ha sido aplaudida por los miembros de su partido.

Bauzá, por su parte, ha agradecido la pregunta porque le ha permitido "poner en valor el decreto ley 4/25 del 11 de abril", el pacto entre PP y Vox para "contener" la oferta turística. El conseller ha recordado el contenido de esa ley contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta y por la calidad turística de las Illes Balears, que permite la declaración de zonas turísticas de reconversión y/o saturadas.

En la mencionada norma, se establece que son los consells insulares los que pueden llevar a cabo estas declaraciones, que pueden estar promovidas "por los ayuntamientos, los particulares o por el propio consell de oficio". El responsable balear de Turismo ha declarado estar "contento" de que esta ley "pueda ser de utilidad a la ciudad de Ibiza para mejorar núcleos como ses Figueretas y es Viver", para pasar después a recordar cómo debe tramitarse la declaración de zona turística de reconversión. Bauzá ha terminado dando las gracias a Vox por su apoyo y expresando su deseo de que dicha colaboración se repita "en otras ocasiones y en otros ámbitos de gobierno".