100 años de historia de Ibiza: "Mucha gente encontrará familiares en la exposición del centenario del Club Náutico"

100 años de historia en una exposición. Es la ardua tarea que han llevado a cabo los responsables de la muestra presentada este martes en Sa Nostra Sala para conmemorar el centenario del Club Náutico Ibiza (CNI), capitaneados por el comisario, Antoni Torres, y su equipo. "Son fotografías en las que mucha gente de Ibiza encontrará familiares. Es la historia fotográfica de Ibiza, sobre todo de Vila, pero también de la isla. Animamos a todos los ibicencos a acercarse y ver las actividades que hacían hace 60 o 100 años nuestros abuelos, nuestros tíos", destaca Torres en la presentación, acompañado por el gerente del CNI, Vicent Canals; el vocal de vela del CNI, Jordi García; el director insular de Cultura, Miquel Costa, y la técnica de Patrimonio del Consell, Lina Sansano.

Familia en una excursión, cargados de pescado en cajas y una olla. / J.A. Riera / Del archivo de la familia Guasch.

"No se puede entender el puerto de Ibiza sin esta entidad. El Club ha formado a más de 20.000 niños a lo largo de estos 100 años. Hemos tenido una escuela de vela que está prácticamente viva, con 500 usuarios continuos. Tenemos el programa Un mar de posibilidades para abrir esa puerta al mar a todos por igual, con personas que no tienen las capacidades para poder llegar solos a él. Y van 22 ediciones", valora Canals. "No es solo un asunto deportivo, es también social y cultural", añade Costa.

La exposición, 'Cent anys del Club Náutico de Ibiza (1925 – 2025)', se podrá visitar hasta el 29 de noviembre en horario de lunes a viernes de las 10 a las 13.30 horas y de 17.30 a 20.30; los sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Arroz tras el fin de una regata. / J.A. Riera / Del archivo del Club Náutico Ibiza.

Parte histórica y parte deportiva

El comisario explica que hay dos partes. Por un lado, la histórica, que comienza con imágenes de todos los que han sido presidentes de la entidad y una reseña de la historia del CNI. Le sigue una colección de fotos históricas; y además hay una parte más puramente deportiva, con varias fotografías de competiciones, además de un espacio de homenaje a Un mar de posibilidades. En todo momento habrá un audio del sonido del mar y se irán pasando imágenes en una pantalla de Sa Nostra Sala que no han podido colgarse en las paredes de este espacio cultural. Y es que son miles de instantáneas en total.

Torres destaca las imágenes (expuestas físicamente) de las excursiones que el Club solía realizar a Formentera, y señala un par de principios de los 40. "Hay una fotografía de una barca abarrotada, en la que iban cargados de pescados. Estas imágenes son historia viva de Ibiza. Es lo que hacían en nuestros antepasados en los 40, 50 o 60 para pasárselo bien". Sansano añade que las excursiones a la isla vecina nunca faltaban por Sant Jaume. Canals apunta a otra imagen en la que aparecen varias mujeres a bordo, que, aunque en aquel entonces no podían ser socias del CNI a título individual, sí que disfrutaban del mar.

Para la selección, se ha recurrido a "cuatro o cinco personas que son la historia del club", los más veteranos, explica el comisario. "Nos iban diciendo qué era cada foto". "Pére Vilás, Ferrer Barbany, Manuel Guasch, Nito 'Miquelitus'...", citan a modo de ejemplo.

En la presentación hubo agradecimientos para Diana Bustamante, que se ha encargado de la parte técnica; a Ángel Zabala por el montaje; a Vicent Ferrer Barbany por haber ayudado en la selección y la parte técnica; al CNI y las empresas colaboradoras, al Consell y Sa Nostra Sala, y al Ayuntamiento.

La exposición incluye un cuadro de honor con 99 placas de deportistas que, bajo el paraguas del CNI, han alcanzado los primeros puestos en competiciones nacionales, europeas e internacionales; así como imágenes de los primeros regatistas o de las regatas que se celebraban dentro del puerto ante un amplio público. También una maqueta de un pailebot, obra "del reconocido mestre d'aixa Guardiola, junto con 'Miquelitus', que también trabajó en ello como alumno de la Escola d'Arts i Oficis", detalla Canals. Se comenzó a construir en el 47 y estuvo acabada en el 51.

De izquierda a derecha: Antoni Torres, Vicent Canals y Lina Sansano durante la presentación de la muestra. / J.A. Riera