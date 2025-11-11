Alquiler de coches de lujo, la tapadera para traficar con droga en Ibiza

Vehículos de alta gama, de las marcas Ferrari, Lincoln, Aston Martin, BMW o Mercedes. Son los que usaban ocho condenados por tráfico de drogas para ocultar las sustancias. En estos coches de ultralujo que llamaban la atención de todo aquel que los veía era donde los cabecillas de la organización con base en Sant Antoni, que usaban como tapadera la exclusiva empresa de alquiler de vehículos Ibiza VIP Cars, ocultaban y transportaban la droga. Todos ellos se les han decomisado, según detalla la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares.

Los vehículos eran cinco Jeep Compac, un BMW M850, cuatro Mercedes, un Opel Vivaro, un Aston Martin Vantage, un Aston Martin DB, un Ferrari F152 y un Lincoln Aviator, según detalla la sentencia.

El tribunal ha condenado a ocho personas por su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas y les impone penas de hasta seis años de prisión así como elevadísimas multas. Éstas superan los 21 millones de euros en total. El texto señala que los ahora condenados formaban parte de una estructura estable y jerarquizada que se dedicaba a la venta de cocaína, ketamina, MDMA, tusi, marihuana y hachís.

En los registros realizados por la Guardia Civil y la Policía Nacional se encontraron más de 130.000 euros en efectivo así como 11 kilos de diferentes tipos de drogas, armas simuladas, básculas de precisión y libretas con anotaciones de ventas. Todo ello en diferentes almacenes y viviendas de la trama, ubicados principalmente en Sant Antoni. También se incautaron de más de seis kilos de cocaína de gran pureza (1.5 millones de euros en el mercado) durante un registro en el puerto de Palma a dos furgonetas que transportaba una grúa.

Aunque se ha condenado a ocho de los implicados en la organización uno de los cabecillas se encuentra en paradero desconocido, recuerda la sentencia, que detalla que empleaba la empresa de alquiler de coches de lujo para transportar la droga desde la Península, aprovechando su flota de vehículos para ocultarla en compartimentos preparados. A ello hay que sumar droga valorada en más de dos millones de euros (hachís, MDMA, ketamina y cocaína) en otros registros.

El tribunal condena a cinco de los acusados a seis años de prisión y multas de 4.053.309 euros cada uno por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Además, otro miembro de la organización ha sido condenado a seis años y 1.282.720 euros de multa, otro a tres años y 35.000 euros de multa y otro, a dos años y 5.000 euros de multa. La sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso alguno.