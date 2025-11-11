Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital Can Misses han permitido aclarar el motivo de la caída que este lunes costó la vida a un paciente de 46 años. En las grabaciones se aprecia cómo el hombre saltó al muro exterior, aparentemente con la intención de quedarse sentado en lo alto. Sin embargo, no calculó bien la distancia y, al tomar más impulso del que pretendía, perdió el equilibrio y acabó precipitándose al aparcamiento desde una altura de unos cinco metros.

El suceso tuvo lugar sobre las 6.15 horas de la mañana, cuando la víctima se encontraba en la zona exterior del servicio de Urgencias. El hombre cayó de espaldas y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. De inmediato, personal sanitario acudió a auxiliarle y lo trasladó nuevamente al interior del hospital, pero pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

Según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el fallecido fue atendido y trasladado al Servicio de Urgencias, donde murió poco después del suceso.

Fuentes hospitalarias han indicado que el hombre era un paciente recurrente del servicio de Urgencias y que no tenía domicilio fijo. Solía acudir con frecuencia al hospital y, en esta ocasión, se encontraba en una camilla cuando decidió salir un momento al exterior, algo habitual entre los pacientes que esperan en el área de Urgencias.

En un primer momento, se desconocían las causas exactas del accidente y se barajaba la posibilidad de una caída fortuita o un acto intencionado. Finalmente, las grabaciones de seguridad han permitido esclarecer que se trató de un trágico accidente derivado de un mal cálculo al intentar subirse al muro.