La balsa de sa Rota abastece desde hace un mes a agricultores de Santa Eulària y Sant Joan

El Govern balear ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la balsa de sa Rota para mostrar el funcionamiento del sistema de regadío a la Comunidad de Regantes de Santa Eulària, en Ibiza, según ha informado el Ejecutivo autonómico este martes en un comunicado.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural se ha encargado de esta actividad, en la que se ha mostrado el estado actual de las instalaciones y aclarado dudas técnicas sobre la calidad del agua, la gestión de nutrientes y el rendimiento del sistema.

La balsa de sa Rota completó su llenado a finales del pasado mes de abril, con más de 200.000 metros cúbicos de agua regenerada lista para su aprovechamiento agrícola.

En mayo de 2025 se inició la fase de pruebas en el sector A, en el que el suministro a las explotaciones se realiza por gravedad, con resultados "muy satisfactorios" durante todo el verano.

Desde hace aproximadamente un mes, la conselleria explica que el sistema cuenta ya con suministro eléctrico estable, lo que ha permitido impulsar el agua también hacia el sector B, que comprende la zona norte del municipio de Santa Eulària (donde se encuentra) y Sant Joan.

La infraestructura tiene una capacidad de regulación de 208.000 metros cúbicos y abastece una superficie de 88 hectáreas de regadío social a través de 34 hidrantes activos conectados por una red de riego de 12,6 kilómetros de longitud.

El objetivo a corto plazo es que la campaña de riego prevista para marzo de 2026 se desarrolle con total "normalidad" y que todos los hidrantes puedan estar "plenamente operativos" para la actividad agrícola.

Los cultivos prioritarios son los cítricos, los frutos secos, el olivar, el viñedo, las hortalizas y los forrajes, por ser producciones con alto potencial agronómico y encaje en el territorio, señalan desde el Govern.

En paralelo, se ha iniciado la elaboración de un plan de regadío específico para planificar el mejor aprovechamiento de las superficies regables, mejorar la rentabilidad de las explotaciones, impulsar la incorporación de nuevos agricultores y modernizar las fincas ya existentes.