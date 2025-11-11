Andreas Kubach, 'master of wines': "El mundo del vino atraviesa un momento realmente complejo"

Tres copas de vino y un cuaderno. Es el material con el que cuenta cada alumno para seguir el nuevo Curso Especialista de Vinos de España, organizado por la Escuela de Hostelería de Ibiza y que cuenta con 22 expertos de gran prestigio en España.

Javier Escandell, director de los cursos de somelier de la Escuela de Hostelería, lo es también de este de experto en vinos. "Hace mucho tiempo que vemos que hay una falta de información real y actualizada de lo que son los vinos de España", explica Escandell. "En los últimos diez o quince años ha habido un cambio tan grande que muchas de las enseñanzas sobre las variedades, las formas de elaborar y las zonas de cultivo se han quedado anticuadas. Por eso nuestra motivación de lanzar este curso", cuenta el director. La ambición de la organización del curso era, además, que tuviera un carácter nacional e internacional. "Ha venido gente de un restaurante de Suecia, de Cataluña y de Formentera. Quizá nos habría gustado también que hubiera llegado más gente de la Península y de Latinoamérica", lamenta Escandell.

Kubach muestra en el mapa los viñedos de La Rioja / J.A. Riera

Andreas Kubach, alemán de origen aunque español declarado, ya que reside en el país desde su juventud, es uno de los expertos encargados de inaugurar el curso. Con más de 25 años de experiencia en la elaboración y comercialización de vinos en el país, es uno de los ocho Masters of Wine de España. El experto habla de los grandes retos a los que se enfrenta el sector para convertirse en uno de los grandes productores a nivel global. "El mundo del vino atraviesa un momento realmente complejo, con caídas del consumo, el cambio climático y otros temas estructurales", explica Kubach. Por ello, considera vital que este mundo "se transmita de forma positiva y más profunda". "En España pecamos un poco de falta de nivel en toda la cadena, desde la viticultura, hasta la enología, comercio y sumillería", lamenta. "Nos quedamos muy en la superficie, y en este sentido este curso es ideal para empezar a poner una solución a esto", añade.

Cata de vinos

Al final de cada ponencia, los alumnos del curso, todos profesionales de la restauración, distribución o del sector vinícola, realizan una cata de una selección de vinos tintos y blancos propuestos por el profesor en relación con lo explicado anteriormente. Lo hacen siguiendo las explicaciones del experto, anotando las características de cada uno de ellos.

Alumno cata una muestra de vino en la primera jornada del curso / J.A. Riera

La región de El Bierzo, en León, es otra de las protagonistas en la mañana inaugural del curso. Alfredo Marqués, enólogo con más de 30 años de experiencia y director enológico de las bodegas Pittacum, es un gran conocedor de los terrenos y viñedos de esta zona. "La elección de dónde establecer un viñedo es delicada. Si está a demasiada altitud, corre el riesgo de padecer heladas y tormentas. Pero si está demasiado cerca del valle, sufriráel calor". Por este motivo muchos de los viñedos se ubican en las primeras inmediaciones de la montaña. "También es importante tener en cuenta la orientación. No es lo mismo tener un viñedo a 600 metros en las montañas del sur que tenerlo, también a 600 metros, pero en las montañas de la cordillera cantábrica", añade.

Otro de los aspectos que más destaca este enólogo es la logevidad de las viñas, algunas de ellas con más de 100 años. Apasionado de la cultura del vino, Marqués podría explayarse todavía largo rato más, pero el tiempo apremia y Escandell interrumpe para dar paso a un nuevo ponente. "Ya vienen a quitarme la copa de vino, así que con esto termino", bromea el enólogo.

Primera edición del Curso Especialista en Vinos de España, en la Escuela de Hostelería de Ibiza / J.A. Riera

Esta pasión y amor por el sector que transmiten los expertos es uno de los aspectos que más destaca Laura Leiva, alumna proveniente del restaurante Sa Capella. "En muchos casos este vínculo nace de la familia y hablan con tanto cariño de sus viñas que te entran ganas de ir a conocerlas", cuenta Leiva, quien explica que no es el primer curso de experto en vinos al que asiste. "Este esta muy bien porque está muy centrado en la vinicultura de España, los otros que había hecho eran más sobre vinos internacionales", afirma. También Leonardo, de Grupo Mambo, destaca este aspecto del curso. "Es muy completo y hay ponentes de gran nivel, por lo que pensamos que nos podía aportar mucho", recalca.

El viernes los alumnos se enfrentarán al examen final, según el cual se convertirán en expertos en vinos o, si superan las pruebas con 75 respuestas correctas sobre las 100 posibles, recibirán el certificado de Embajador del Vino Español.