Salud insiste en que el desmontaje de las nuevas ambulancias del servicio programado tendrá "coste cero"
La consellera de Salud señala que "la flota está diseñada por los propios profesionales"
"La flota de 246 ambulancias que se traen [para todas las islas], que nunca antes se había tratado de renovar, tienen las mayores medidas de confort, tanto para los usuarios como para los profesionales", insiste la consellera de Salud, Manuela García Romero.
De la nueva flota de ambulancias, 126 son para el transporte urgente y 120 para el programado. Desde hace semanas se habla de la preocupación que genera que el 80% de la plantilla de este último no puede conducir los nuevos vehículos. Estos requieren el carnet de conducir tipo C debido al peso que tienen y, por este motivo, el Servicio de Salud balear decidió desmontar elementos —la rampa eléctrica y uno de los asientos—.
Denuncias de sindicatos
El sindicato UGT denunció hace unos días que estos cambios se hacían sin consultar a los profesionales y que tendrían un elevado coste para los ciudadanos. Al respecto, García señala que "la flota está diseñada por los propios profesionales".
Asimismo, apunta que "ha habido mucha falsa información" y que el desmontaje de las ambulancias es "a coste cero". "El contrato y los pliegos están hechos y no solamente los 56 millones que incluye el leasing de estas ambulancias, sino también el mantenimiento", aclara García. Por este motivo, aunque en un principio se anunció que las ambulancias se entregarían en septiembre, se confirma que lo será el próximo mes.
