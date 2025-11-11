Así afectará la borrasca 'Claudia' a Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada a España este miércoles de la borrasca 'Claudia', considerada de “gran impacto”.

El temporal entrará por las Islas Canarias, donde se espera que caigan hasta 100 litros por metro cuadrado. No obstante, también afectará a Baleares de manera indirecta y con efectos moderados y limitados.

Los efectos de Claudia en las islas serán un predominio de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, debido a la llegada de una masa de aire cálido, que se irá imponiendo en los próximos días, según avanzó el portavoz de la Aemet en Baleares, Miquel Gili.

En Ibiza y Formentera, la borrasca provocará principalmente un ascenso en las temperaturas durante la semana, llegando a máximas de 24 grados y mínimas de 18, viento del sur de moderado a fuerte y polvo en suspensión llegado desde África que cubrirá el cielo de calima.

La previsión es que durante el fin de semana también pueda haber chubascos dispersos con barro en las Pitiusas.

Evolución de la borrasca

Este miércoles empezará a irrumpir el polvo en suspensión. Y, en cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con mínimas rondando los 12 grados y máximas de nuevo situándose en torno a los 21 grados.

También el jueves se espera predominio de cielo poco nuboso, con brumas matinales. Esta jornada destacará más el polvo en suspensión, sobre todo en Ibiza y Formentera. Una jornada más las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con las mínimas oscilando entre 11 grados y 16 grados, y máximas, entre 23 y 26 grados.

El viernes, a diferencia de los días anteriores, habrá un pequeño cambio de tiempo, debido a que uno de los frentes fríos que esta semana afectan a la Península llegaría a Baleares.

De este modo, se prevé que el día comience con nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.

El portavoz de la Aemet en Baleares prevé un sábado tranquilo y un domingo en el que podría llover aunque, ha precisado, de manera poco importante.

En este sentido, ha advertido que el cambio de tiempo importante, de producirse, llegaría la próxima semana.

Lluvias en todo el país

Según la Aemet, los frentes asociados a esta borrasca impactarán sobre el archipiélago canario entre este miércoles y el jueves y dejarán chubascos en la zona central y occidental de Canarias que pueden ser fuertes y muy fuertes, así como persistentes y con tormenta. Estas precipitaciones serán más probables en las vertientes suroccidentales de las islas, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales.

La previsión incide en que estas lluvias irán acompañadas con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado. De forma paralela, también se registrará un temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos.

Es posible que estas precipitaciones sean además persistentes, llegando a acumularse cantidades de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

De acuerdo con la predicción, hay posibilidades de que este temporal también afecte a la Península durante la semana. En especial, AEMET espera que los frentes asociados a Claudia afecten primero a Galicia a partir de esta tarde, con precipitaciones persistentes. Éstas podrían ser ocasionalmente fuertes y con tormenta e ir acompañadas de rachas de viento sur muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas, así como por temporal marítimo.

El frente seguirá avanzando mientras se debilitadurante el viernes, cuando lloverá en buena parte del país. Sin embargo, las lluvias llegarán mucho más débiles en el área mediterránea.

De cara al fin de semana, los vientos del sur van a impulsar calima desde el norte de África y aún se dejará notar en el área mediterránea y Baleares.