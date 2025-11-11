Más de 440 pacientes esperan para una operación de Oftalmología en el Hospital Can Misses de Ibiza

La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en el servicio de Oftalmología del Hospital Can Misses se sitúa, en cifras de este pasado domingo, en los 177 días. En total, según este recuento del portal de Transparencia del Servei de Salut, hay 443 pacientes de Oftalmología en lista de espera para ser operados en el hospital público de Ibiza. De éstos, hay 235 personas cuya espera supera los 180 días y 25 casos de pacientes en los que la dilación se mueve entre los 150 y los 180 días, siempre según la estadística de Salud.

Gráficos de la lista de espera de Oftalmología para primera cita (arriba) y para operarse (abajo). / www.ibsalut.es

La tendencia entre finales de enero y octubre de 2025 es que la lista de espera quirúrgica de esta especialidad en Can Misses vaya en aumento, tal y como se observa en el gráfico que acompaña las cifras (la lista de espera quirúrgica es la franja de abajo), si bien en las últimas semanas se observa una ligera caída. El pico se alcanzó a finales de este pasado octubre. En números del 26 de octubre, había 434 personas en dicha lista de espera, es decir, menos que ahora, pero la demora media era algo mayor: 183,66 días.

Primeras citas

En cuanto a la lista para la primera cita (franja superior), se indica que actualmente hay 143 pacientes en espera y que la demora media es de 14,64 días, aunque en este caso no aparece especificado en la web cuántos pacientes entran en cada una de las franjas de días de espera. En este caso el pico se alcanzó el 20 de agosto (la tendencia era al alza desde abril), cuando había registradas un total de 331 personas esperando a tener la primera cita. La demora media era en ese momento de 61,46 días. Seguidamente, el gráfico registra una caída muy pronunciada hasta llegar a los 109 pacientes en espera a día 8 de octubre, con una demora media de 5,40 días.

En enero de 2025, este diario recogió que en aquel entonces la media de espera en Can Misses para una cita con un especialista era de 168,82 días, pero que este dato tan elevado se debía fundamentalmente a las demoras en Traumatología, Aparato Digestivo y Dermatología. Oftalmología, al menos en datos de enero, era el servicio que menos hacía esperar, de media, para una primera cita (diez días), y el tercero para una operación (73 días). En ese momento había 138 personas pendientes de una cita.