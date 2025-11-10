El tráfico entre las Pitiüses cae un 3% y alcanza los 1,47 millones en ocho meses

A falta de los datos de septiembre y octubre, que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) todavía no ha colgado en su página web, se puede decir que la temporada para las navieras que gestionan el tráfico marítimo en Ibiza no ha sido especialmente positiva; en los ocho primeros meses, y según la estadística elaborada por el organismo que gestiona los puertos de interés general, los muelles de Eivissa y Formentera (la Savina) han perdido clientes. Aunque no demasiados.

Por ejemplo en la línea entre las dos Pitiüses, donde las navieras han sufrido un ligero descenso del 3% en el acumulado de pasajeros de enero a agosto con respecto al mismo periodo del año pasado. También en el contabilizado en agosto, aunque en este caso el tropiezo es algo más acusado al alcanzar el 5%.

Menos turistas de crucero Las escalas de cruceros que ha recibido el puerto de Eivissa entre los meses de enero a agosto han propiciado el paso de 378.968 turistas, lo que implica un descenso del 4% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 393.351. En cuanto al mes de agosto, la estadística de la APB arroja un tráfico de cruceristas nada menos que un 45% inferior al de año pasado. Así, se ha pasado de los 120.812 de agosto de 2024 a los 90.905 del mismo mes de este ejercicio.

Así, en los primeros ocho meses, entre los dos puertos pitiusos viajaron 1.476.250 personas, cuando en el mismo periodo de 2024 la cifra se situó en 1.519.086.

En cuanto al mes de agosto, se cerró con 341.779 pasajeros frente a los 358.915 del año pasado en este trayecto, uno de los que mayor actividad genera de toda Europa.

La estadística de la actividad marítima entre las dos islas es más fiable si se analiza desde el puerto formenterés, ya que en los datos cogidos desde Eivissa también se incluyen, al menos hasta el año pasado, los usuarios de las excursiones marítimas (algunas, como han denunciado las navieras en alguna ocasión, actuando como líneas regulares encubiertas).

-12% El puerto de Ibiza pierde pasajeros en agosto a pesar de gestionar 581.734. 126% Los muelles del puerto ibicenco han registrado un tremendo aumento en el tráfico de mercancías, sin contar los combustibles.

Este bache en la venta de billetes desde y con Eivissa también tiene su reflejo en el número de embarcaciones que han pasado por los muelles de la Savina, y que en el tráfico regular se limita a este trayecto y al que une la isla con Dénia, que gestiona Baleària y para el que ahora el Consell de la isla pedirá al Estado que declare de Obligación de Servicio Público para que esté operativa durante todo el año y no sólo durante los meses de la temporada de verano.

De esta manera, en el acumulado hasta agosto se contabilizan 12.738 escalas (cada trayecto programado implica dos viajes), lo que arroja una caída del 6% y una media diaria de 52,4 barcos diarios.

67,4 barcos al día en agosto

Hay que tener en cuenta, como es lógico, que la actividad varía en función del mes del año y que la que se registra en los meses de verano es mucho mayor que la de los meses denominados ‘valle’, esto es, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Hasta que se inicia de nuevo la temporada turística.

Sí es significativa y fiable esta estadística diaria de actividad si se analiza el mes de agosto, cuando según la APB hubo 2.090 escalas generadas por el tráfico regular en la Savina. Esto representa un 9% de descenso y una media diaria de 67,4 embarcaciones amarrando o zarpando del puerto formenterés.

Otro dato curioso de la actividad en la Savina es el aumento en un 10% de la importación de mercancías, tanto en agosto, cuando se registraron 35.708 toneladas, como en el acumulado del año, que asciende a 257.946 toneladas.

Menos pasajeros en Ibiza

En cuanto al puerto de Eivissa, la estadística apunta a un descenso en el tráfico de pasajeros en las dos estadísticas. Así, en agosto se gestionó en sus muelles el paso de 581.734 pasajeros por los 660.829 del mismo mes del año pasado. Resultado pues negativo, en concreto en un nada desdeñable 12%.

Y en el acumulado de los ocho primeros meses del año el batacazo fue de casi la mitad, ya que llegó al 5% al pasar de los 2.645.093 viajeros del mismo periodo del año pasado a los 2.519.997 de este 2025.

En cuanto al tráfico de mercancías en los muelles ibicencos, sorprende el aumento en un 126% sólo en el mes de agosto y sin contar con los graneles líquidos, que son en su mayor parte combustibles, aunque en este caso el incremento no es baladí: un 18%. En el acumulado del año, los materiales (sin contar los líquidos) sufren una caída del 29%, mientras que los líquidos mantienen su aumento, aunque en esta ocasión ‘sólo’ en un 10%.