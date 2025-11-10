Tira 20 gramos de cocaína desde su moto en Ibiza y la Guardia Civil le pilla: ahora se enfrenta a este castigo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma acoge este martes, a partir de las 12 horas, el juicio contra un hombre de nacionalidad italiana al que la Guardia Civil pilló lanzando 20 gramos de cocaína desde su moto en Ibiza.

El caso se remonta al 9 de julio de 2020, cuando agentes de la Benemérita dieron el alto a una motocicleta durante un control rutinario en el kilómetro 11 de la carretera EI-600.

El copiloto, de 33 años, fue sorprendido con una bolsa de plástico que contenía polvo blanco. Los análisis confirmaron que se trataba de 20 gramos de cocaína con una pureza del 51,19%, valorada en 1.231 euros en el mercado ilícito.

Cárcel y multa

Según el escrito de acusación, el individuo intentó deshacerse de la sustancia arrojándola a la mediana, aunque los agentes recuperaron la bolsa de inmediato.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal. Por ello, solicita una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa de 3.693,60 euros.

El acusado ya cuenta con una condena previa por tráfico de drogas dictada por un juzgado de Ibiza en 2020, aunque en aquella ocasión se trataba de sustancias que no causaban grave daño a la salud.