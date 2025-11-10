Santa Eulària vigila que los dueños de mascotas cumplan la normativa: documentación, registro de ADN y sanciones por conductas incívicas
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la convivencia cívica este mes de noviembre
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de la puesta en marcha de una campaña con la finalidad de concienciar y recordar la normativa vigente para el bienestar animal y la convivencia cívica. Esta iniciativa va dirigida a toda la ciudadanía y se llevará a cabo durante todo este mes de noviembre en las cinco parroquias del municipio.
La campaña cuenta con una carpa informativa en la que una educadora ambiental facilita información y distribuye materiales tales como trípticos, bolsas para recoger excrementos y cantimploras para limpiar orines. Además, se ofrece orientación sobre las responsabilidades que implica tener una mascota, en cumplimiento con la Ordenanza sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales del municipio.
Junto a esta iniciativa, la Policía Local de Santa Eulària realizará inspecciones a pie de calle para verificar la documentación de los animales, para asegurarse de que esté correcto el registro de ADN y detectar posibles irregularidades. Actualmente, el censo canino del municipio supera ya las 2.300 mascotas, y se ha vuelto una herramienta fundamental no solo para sancionar conductas incívicas, sino también para garantizar el bienestar animal.
Según el Artículo 53 de tipificación de sanciones, no recoger los excrementos o no limpiar la orina de perros y gatos en zonas públicas constituye una infracción leve, sancionada con multas que oscilan entre 60,10 y 300,50 euros, conforme al Artículo 54.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después
- El final del mayor punto negro de Ibiza