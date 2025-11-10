Santa Eulària vigila que los dueños de mascotas cumplan la normativa: documentación, registro de ADN y sanciones por conductas incívicas

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de la puesta en marcha de una campaña con la finalidad de concienciar y recordar la normativa vigente para el bienestar animal y la convivencia cívica. Esta iniciativa va dirigida a toda la ciudadanía y se llevará a cabo durante todo este mes de noviembre en las cinco parroquias del municipio.

La campaña cuenta con una carpa informativa en la que una educadora ambiental facilita información y distribuye materiales tales como trípticos, bolsas para recoger excrementos y cantimploras para limpiar orines. Además, se ofrece orientación sobre las responsabilidades que implica tener una mascota, en cumplimiento con la Ordenanza sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales del municipio.

Junto a esta iniciativa, la Policía Local de Santa Eulària realizará inspecciones a pie de calle para verificar la documentación de los animales, para asegurarse de que esté correcto el registro de ADN y detectar posibles irregularidades. Actualmente, el censo canino del municipio supera ya las 2.300 mascotas, y se ha vuelto una herramienta fundamental no solo para sancionar conductas incívicas, sino también para garantizar el bienestar animal.

Según el Artículo 53 de tipificación de sanciones, no recoger los excrementos o no limpiar la orina de perros y gatos en zonas públicas constituye una infracción leve, sancionada con multas que oscilan entre 60,10 y 300,50 euros, conforme al Artículo 54.