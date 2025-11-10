Sant Antoni multa a 25 menores por hacer botellón en la calle

La Policía Local de Sant Antoni llevó a cabo en la noche del sábado un dispositivo específico de control de botellones y vigilancia de menores en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en la vía pública y garantizar el descanso vecinal.

El operativo, coordinado a través de la Unidad de Menores, se desarrolló en las zonas de la estación de autobuses, el Passeig de la Mar y el parque Sol Post, donde los agentes realizaron actuaciones centradas en la prevención de situaciones de riesgo.

Como resultado del dispositivo, la Policía Local interpuso 33 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, de las cuales 25 correspondieron a menores de edad.

En total, los agentes identificaron a 62 personas, 29 menores y 33 adultos durante la intervención. Asimismo, tramitaron una denuncia por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana y levantaron un acta de aprehensión de un váper.

Desde el Consistorio indican que los dispositivos, que están orientados a velar por la tranquilidad de los vecinos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, se mantendrán durante toda la temporada de invierno para reforzar la convivencia y la seguridad en los espacios públicos.