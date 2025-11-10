El PSOE responsabiliza a Vicent Marí de la situación “insostenible” en la residencia Cas Serres por la sobrecarga y la falta de personal

El Grupo Socialista de Ibiza (PSOE) ha expresado su “profunda preocupación” por la situación que, según denuncias de trabajadores y familiares, se vive en el Hospital Residencia Assistida de Cas Serres. Tras reunirse con representantes de la plantilla y de las familias, la portavoz socialista, Elena López Bonet, y el conseller Víctor Torres han calificado el escenario de “insostenible” por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, y han señalado directamente al presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí.

De acuerdo con las quejas recogidas por el PSOE, no se están cubriendo vacaciones, jubilaciones ni bajas, lo que habría llevado “al límite” a la plantilla. Una de las áreas más afectadas sería la de limpieza y lavandería: la ausencia de sustituciones podría traducirse en falta de ropa suficiente para las plantas y en que algunas habitaciones queden sin limpiar determinados días. Los socialistas subrayan además que en un mismo turno puede llegar a haber “un solo celador para atender a los pacientes de las dos plantas”, algo que, sostienen, impide cumplir los horarios de comidas, dificulta la levantada y compromete la atención a las necesidades básicas de higiene y cuidados.

El PSOE denuncia asimismo presuntas presiones para que algunos empleados firmen contratos con una empresa subcontratada, lo que implicaría renunciar a sus plazas fijas en el hospital público. “Es una medida inaceptable e injusta”, sostienen.

López Bonet critica la “nefasta gestión” del equipo de gobierno de Vicent Marí: “Nos preocupa muchísimo que, por la falta de personal, ni siquiera puedan estar atendidos con sus servicios básicos. Y nos preocupa la situación de los trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir esta despreocupación con los servicios sociales de la isla”, afirmó. La portavoz lanza “una llamada urgente” a Marí para que asuma responsabilidades y “intervenga de manera inmediata” en Cas Serres, garantizando la cobertura de todas las vacantes, la estabilidad laboral del personal y la calidad asistencial de los pacientes. “La salud y la dignidad de los usuarios y de los trabajadores no pueden esperar ni un día más”, subrayó.

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres enmarca lo sucedido en un problema “recurrente” que —según dijo— afecta a distintas residencias de la isla, tanto públicas como privadas, sobre las que el Consell tiene competencias de inspección y sanción. Recordó los problemas en la Residencia Colisée y criticó la “falta de actuación” de la administración insular. “No podemos aceptar que derechos esenciales de nuestros mayores se vulneren sistemáticamente por la gestión negligente de Vicent Marí”, concluyó.