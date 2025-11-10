Noches de Ibiza reclama al Consell desligar Ibiza de la imagen de "isla discoteca" y de "fiesta non stop"

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha presentado un decálogo de medidas para que el Consell de Ibiza las incorpore a la estrategia de desarrollo y reposicionamiento turístico, cuyo objetivo es "diseñar un modelo integral, sostenible y competitivo que combine prosperidad económica, conservación ambiental y bienestar social".

La junta directiva de AEON considera prioritario "desligar la marca Ibiza de la imagen de isla discoteca" para poner fin al modelo de "fiesta non stop" que, según critican en un comunicado, conduce a la "saturación y el caos turístico". La asociación denuncia la "desregulación causada por la inacción del Consell" que "ha favorecido la expansión de una competencia desleal y ha perjudicado tanto al sector regulado como al medio ambiente y la convivencia ciudadana".

AEON explica en su comunicado que la han invitado "a participar en el proceso de reposicionamiento turístico impulsado por el departamento de Promoción Turística del Consell, junto con las consultoras THR y Eurecat, cuya sesión sobre creatividad e innovación tendrá lugar el 13 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza (Fecoef)". "Ante la imposibilidad de asistir", desde su junta directiva indican que han "remitido un documento con un diagnóstico de la situación actual y una batería de propuestas concretas".

Un modelo turístico con horarios diferenciados y control efectivo

Entre las principales medidas, AEON propone "regular el ocio diurno y nocturno para evitar solapamientos de actividades". La asociación plantea, como ya ha hecho en otras ocasiones, que las actuaciones musicales en hoteles, restaurantes o beach clubs "concluyan a las 20 horas, mientras que las discotecas y salas de fiesta abran a partir de las 22 horas y cierren a las seis de la mañana".

"El objetivo —subraya la junta dierctiva de AEON en su nota— es que cada tipo de negocio disponga de su propia franja de trabajo, con horarios definidos y sin interferencias, de manera que todos los sectores se beneficien de una actividad más ordenada y sostenible".

Asimismo, AEON reclama una campaña de control de licencias y aforos, especialmente en los llamados "hoteles discoteca cuya proliferación —denuncian— ha incrementado en más de 25.000 las plazas de ocio en la última década". La asociación pide que "se limite la creación de nuevas plazas de discoteca, tanto de día como de noche, con nuevas regulaciones como las que se han puesto en marcha para la limitación de entrada de vehículos a la isla o con las medidas contra el alquiler turístico ilegal".

El documento también insta al Consell a reforzar el departamento de Lucha contra el Intrusismo para "combatir las actividades recreativas no autorizadas, vigilar la contaminación acústica y proteger parques naturales, playas y espacios públicos". Además, AEON propone la "creación de un nuevo régimen sancionador con multas efectivas, iguales horarios para toda la isla y una negociación específica sobre la Zona de Protección Acústica Especial de Sant Antoni".

Transparencia, consenso y hoja de ruta

La asociación reclama la elaboración de una "hoja de ruta viable antes de la temporada 2026-2027, con objetivos medibles e indicadores de cumplimiento". Insiste en que no firmará ningún Plan Estratégico" que no garantice la aplicación real de las medidas" y en este sentido recuerda "precedentes como el acuerdo de 2020 en Sant Antoni, aprobado pero nunca desarrollado".

AEON propone que el nuevo modelo turístico se base en el "consenso y la participación del tejido empresarial, social y cultural", y advierte contra la elaboración de "otro estudio más de una consultora foránea que quede en papel mojado". La entidad reivindica su papel como "agente de equilibrio entre economía, cultura y comunidad, y su compromiso con la ética pública, la rendición de cuentas y la transparencia".

"Nuestro compromiso es aportar conocimiento, sensibilidad y propuestas que mantengan viva la esencia de Ibiza. Entendemos que Ibiza necesita una visión compartida entre instituciones, sociedad civil y tejido empresarial para diseñar un futuro turístico donde la convivencia y el bienestar común sean indicadores de éxito".

"Ibiza debe ser un símbolo de equilibrio"

En su declaración final, AEON subraya que "el ocio, en sus múltiples expresiones —cultural, musical, gastronómico, nocturno—, ha sido y puede seguir siendo una de las grandes herramientas de cohesión y proyección de Ibiza. No se trata solo de 'fiesta' sino de experiencia emocional, arte y comunidad, que bien gestionadas aportan valor cultural y económico. AEON puede contribuir a establecer nuevos estándares de calidad, convivencia y sostenibilidad. Ibiza debe ser un símbolo de equilibrio, de protección de sus recursos históricos, naturales y patrimoniales y una apuesta de futuro para las siguientes generaciones", añaden.