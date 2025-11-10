El nuevo accidente mortal en la carretera de Santa Eulària, que es la que en estos momentos acumula más puntos negros de la isla. Aunque uno de los peores, el Cruce de los Cazadores, ya se está arreglando, hay otros puntos en esta vía, por la que muchos circulan a muy altas velocidades, que merecen una revisión para mejorar la seguridad.

Llama la atención

El empeoramiento de la calidad de las aguas de baño en muchas playas de Eivissa, que deja patente un informe elaborado por Alianza por el Agua, que destaca que cuatro de cada diez han perdido la calificación de «excelente» en la última década. La plataforma proteccionista reclama mayor control de las redes de alcantarillado y limitar el crecimiento urbanístico y la masificación.

Que en las últimas semanas tanto cargos de Unidas Podemos como del PSOE hayan asegurado que el Gobierno va a decretar en breve la declaración de lo que conocemos como zona catastrófica a Eivissa, pero que esa declaración no llegue de momento de donde tiene que venir, del Gobierno. Socialistas y populares llevan semanas tirándose a la cara esa declaración, que no se sabe cuándo se producirá.