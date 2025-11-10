Ibiza Hike Station celebra su quinto aniversario limpiando más de una tonelada de residuos de la costa
Treinta senderistas retiran mil kilos de residuos en una jornada dedicada a la protección del entorno natural de la isla
Para conmemorar su quinto aniversario, Ibiza Hike Station organizó este fin de semana una iniciativa especial bajo el nombre 'Hike to Clean' (escalar para limpiar) una jornada que reunió a 30 senderistas comprometidos con un objetivo común: proteger y cuidar la naturaleza de Ibiza.
Durante la actividad, los participantes recorrieron tres tramos de la costa ibicenca, retirando más de 1.000 kilos de residuos acumulados en la naturaleza. Entre los desechos encontrados se contabilizaron plásticos, materiales de pesca, restos de embarcaciones y diversos objetos abandonados tanto en zonas boscosas como en áreas costeras.
"La acción 'Hike to Clean' representa los valores esenciales de Hike Station: reconexión con la naturaleza, respeto por el medio ambiente y compromiso colectivo", explica una nota de prensa de Ibiza Hike Station. Desde su fundación en 2020, esta plataforma de senderismo ofrece experiencias diseñadas para mejorar el bienestar físico y mental, fomentando al mismo tiempo una relación más consciente y sostenible con el entorno natural.
Con esta acción, Ibiza Hike Station busca reforzar la conciencia sobre la conservación de los espacios naturales y animar a que más personas y organizaciones impulsen iniciativas de limpieza y respeto ambiental en todas las estaciones del Mediterráneo donde la entidad tiene presencia.
