Ibiza convoca cuatro nuevas plazas de Policía Local

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de cuatro nuevas plazas de agente de Policía Local dentro de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Estas plazas, correspondientes a la escala de Administración Especial y la subescala de Servicios Especiales, se convocan por el sistema de oposición en turno libre, según las bases publicadas previamente en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 144, de 30 de octubre de 2025).

La incorporación de estas cuatro nuevas plazas responde a la modificación de la Oferta Pública de Empleo de 2025, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 20 de octubre, en cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos prevista por la legislación estatal.

Actualmente, la Policía Local de Ibiza cuenta con 99 efectivos, una cifra que ha crecido menos de un 11% en la última década, mientras que la población del municipio ha aumentado casi un 30%. Este desequilibrio, unido al incremento de la actividad turística y de los servicios municipales, ha motivado la necesidad de reforzar el cuerpo de seguridad para garantizar la protección y el bienestar de la ciudadanía, según han explicado desde el Consistorio.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Ibiza reafirma su compromiso con el refuerzo de los servicios públicos esenciales y la seguridad ciudadana, pilares fundamentales de la gestión municipal.