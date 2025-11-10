Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza

Un hombre de 46 años y nacionalidad española ha fallecido este lunes tras precipitarse al vacío desde una altura de cinco metros en el Hospital Can Misses de Ibiza.

A las 6.15 horas de la mañana, la víctima se encontraba sentada en un murete en la zona exterior de Urgencias cuando cayó de espaldas a la zona del aparcamiento. La consecuencia del impacto fue un traumatismo craneoencefálico grave. En ese mismo momento, personal del servicio de Urgencias acudió inmediatamente a atenderle y le trasladaron al hospital, donde no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Desde el Área de Salud explican que el hombre fue atendido y trasladado al Servicio de Urgencias, donde murió pesar del esfuerzo de los sanitarios.

Según ha podido saber este diario el fallecido era un paciente recurrente del servicio de Urgencias. Un indigente que acudía regularmente al servicio. El hombre se encontraba en una camilla cuando salió un momento al exterior, algo que no es extraño en los pacientes de Urgencias durante el tiempo que permanecen en el servicio. Al parecer, la víctima se precipitó desde el muro al 'parking'. Se desconoce, por el momento, si fue una caída accidental o intencionada.