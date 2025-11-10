Un dj cuenta la prueba que lo llevó a pinchar con David Guetta en Ibiza: "Si la cagas o David se queja, te tienes que ir fuera"

Un dj español, Jp Candela, ha compartido la tensa pero exitosa historia de su debut junto a la superestrella mundial David Guetta en Pacha Ibiza. La anécdota, que se ha vuelto viral, revela que, aunque inicialmente creyó que se le había "castigado" y retirado de cabina por poner mashups, su genuino deseo de pinchar con Guetta fue lo que finalmente le valió su lugar.

En un vídeopodcast compartido en redes sociales, el dj relata que le ofrecieron pinchar en Pacha y que él dijo que su única condición para entrar era pinchar en la fiesta de David Guetta. El manager del artista le dio una prueba: una oportunidad en cabina con la advertencia: "Si la cagas o David se queja, pues te tienes que ir fuera".

El segundo día, el dj decidió picnhar un mashup de "Rhythm Is a Dancer" con "Deep Fear", explica. En ese momento, el propio Guetta apareció por detrás, le tocó el hombro y le preguntó por qué estaba poniendo mashups. Tras un breve y tenso intercambio, la superestrella le pidió que pinchara alguno más. Después de unos veinte minutos, lo bajó de la cabina.

Jp Candela pensó que no le había gustado y que había durado dos días. "Nada, dejadme tranquilo. Me fui, me emborraché", narra. Pero, a las 5 de la mañana, su manager lo llamó a su oficina.

"Cualquiera hubiera pedido pasta"

El dj cuenta cómo su manager le dijo que Guetta había preguntado que qué quería por los mashups, y el dj respondió: "Dile que yo quiero pinchar con él siempre."

Fue esta respuesta lo que cambió el juego. El manager le confesó: "Cualquiera hubiese pedido pasta. Tú has pedido pinchar. Se lo voy a decir." La respuesta final del equipo de Guetta fue el visto bueno: "Ya está. Te quedas con él."