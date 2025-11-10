Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Detenida una mujer por atacar con un cuchillo a varios policías en Ibiza

Los hechos se produjeron el domingo en Santa Eulària

Cuchillos intervenidos a la mujer

Cuchillos intervenidos a la mujer / A.S.E.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La Policía Local de Santa Eulària ha detenido a una mujer que este domingo atacó con un cuchillo a varios agentes que se habían acercado hasta Cala Llonga alertados por la llamada de una vecina.

A las 8.30 horas de la mañana, el centro de mando del cuerpo policia recibió un aviso por la presencia sospechosa de una mujer con un arma blanca en la terraza exterior de una vivienda en la calle Monte Calvario.

En ese instante, se activaron varias dotaciones de la Policía Local junto con la colaboración de dos patrullas de la Guardia Civil que se desplazaron hasta las inmediaciones de la zona, según informa el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Varias estocadas

Tras identificar la vivienda, los agentes comprobaron que estaba cerrada y sin signos de estar forzada. Al acceder a la terraza comunal, encontraron a la sospechosa oculta debajo de mantas y en actitud evasiva.

La mujer ignoró las órdenes de colaboración, por lo que los agentes procedieron a retirar las mantas para su identificación. En ese momento, sacó un cuchillo de diez centímetros de hoja con el que intentó atacar a los agentes con varias estocadas, aunque ninguno resultó herido.

Noticias relacionadas y más

Los agentes lograron reducir y detener a la mujer, que también portaba entre sus pertenencias un enorme cuchillo carnicero, según descubrieron en el registro posterior. Tras su detención, la mujer fue trasladada al Centro de Salud de Can Misses para una valoración médica.

