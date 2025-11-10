Detectado un foco de lengua azul en una explotación ovina de Ibiza

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado las islas de Ibiza y Formentera como zonas afectadas por el serotipo 3 de lengua azul, en una declaración de emergencia sanitaria animal que coincide con el inicio de la segunda campaña de vacunación obligatoria en las islas Pitiusas para el serotipo 8.

Así, aprovechando la planificación de esta vacunación, este lunes también se inocularán las dosis del serotipo 3 a todo el rebaño pitiuso, según ha informado la conselleria en un comunicado.

Hasta el momento, se ha confirmado un único foco positivo en una explotación ovina del municipio de Santa Eulària, con un censo de 92 ovejas, dos con sintomatología.

La dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural envió las dos muestras al laboratorio nacional de referencia de Algete, que confirmó el positivo de un animal, mientras que la otra muestra resultó negativa.

Un caso "muy localizado"

El director general, Fernando Fernández, explica que en esta ocasión se ha detectado un único caso "muy localizado" y, por ello, desde su departamento no quieren "generar alarmas innecesarias".

"Desde la dirección general sí cumplimos con el protocolo establecido para estos casos, tal y como marcan la Unión Europea y el Ministerio", señala antes de agregar que el foco confirmado se ha registrado en el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).

Este martes está prevista la publicación de la resolución que declara la emergencia sanitaria por serotipo 3 en las Pitiusas. Las medidas y el contenido serán los mismos que se establecieron en Mallorca cuando se detectó el primer positivo de serotipo 3 a principios de octubre.

VACUNACIÓN DEL SEROTIPO 3 EN MALLORCA

En Mallorca, la vacunación del serotipo 3 avanza a buen ritmo, según ha informado el Govern. Con datos del 5 de noviembre, el 79 por ciento del censo ovino de los municipios situados en el radio prioritario de 10 kilómetros ya está completamente vacunado.

En el conjunto de la isla, se ha vacunado al 55,7 por ciento del censo total de ovino y al 30 por ciento del bovino.

"La estrategia de vacunación ha permitido frenar la propagación de la enfermedad y, situando los focos sobre un mapa de los municipios de Mallorca, se observa que el 82 por ciento se localizan en la mitad occidental, mientras que la mitad oriental acumula solo 14 de los 80 focos declarados", subraya el director general.

Además, la última semana de octubre comenzó el segundo año de vacunación del serotipo 8 en todo el archipiélago. En Mallorca, se ha vacunado al 33,7 por ciento del censo ovino inscrito en las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS). En Menorca, Ibiza y Formentera, la campaña comenzó esta semana, con un 7% del censo total vacunado.

Cabe recordar que este año no se ha declarado ningún foco de serotipo 8 en Baleares. Si esta situación se mantiene hasta el final del período de circulación de la enfermedad sin nuevos focos, el próximo año se podrá solicitar a la Unión Europea la declaración de Baleares como zona libre de lengua azul para el serotipo 8.