Declive de los coches de gasolina y diésel ante el avance de los híbridos en Ibiza

Hace una década, los vehículos de diésel empezaron su particular cuesta abajo de ventas, por momentos empinada. Su demonización (por ser más contaminantes que el resto) y que posteriormente se pusiera fecha de caducidad a su fabricación, marcó el inicio de su fin. Si en 2016 habían sido matriculados en Eivissa hasta agosto 1.322 turismos y furgonetas movidos por motores diésel, en el mismo periodo de este 2025 sólo se llevan registrados 381 (un 7,7% menos que en 2024).

Algo parecido está sucediendo con los de gasolina. La razón: están siendo arrinconados por el empuje inexorable de los híbridos, cuyas ventas se están disparando este año como nunca hasta ahora. Basta comparar los datos de hace seis años con los actuales: en 2019, entre enero y agosto (últimos datos del Ibestat) se matricularon en Eivissa 2.728 vehículos de gasolina; en 2025, 1.004 menos (-36,8%). Respecto a 2024, un 4,7% menos

Por el contrario, los híbridos van disparados, con 813 matriculaciones hasta agosto, un 40% más que hace un año. Los eléctricos, por el contrario, no terminan de arrancar debido, principalmente, a su elevado precio y a su autonomía, que no acaban de convencer a los compradores: sólo hay registrados hasta ahora 137, que si bien son 61 más que hace un año, están en la línea de los de 2023 (124) y 2021 (154).

Igual que en Mallorca

La misma tendencia de caída de los vehículos de gasolina y paralela ascensión de los híbridos se da tanto en Formentera como en Mallorca. En la pitiusa del sur se han matriculado 209 de gasolina, un 52% menos que hace un año, mientras los híbridos (92) se han triplicado (+196%). Y en Mallorca, más de lo mismo: los de gasolina (12.680) han sufrido un recorte interanual del 7% y los de gasoil, de un 13,6%, mientras los híbridos (4.161) crecieron un 75,7% y los eléctricos (1.472) un 125,7%. Todo pinta a que en un par de años asistiremos al sorpasso de los híbridos a los de gasolina, hasta ahora los reyes del mambo sobre cuatro ruedas pero ya en clarísimo declive. Tienen los días contados.

En un par de años asistiremos al sorpasso de los híbridos a los de gasolina

En general, las matriculaciones en Eivissa han recuperado parte del terreno perdido en 2024, cuando cayeron un 8% (-272 unidades). De momento, se han registrado 3.396 altas, un incremento del 8% (+251), aunque aún están por debajo de las 3.417 de 2023, de las casi 4.000 de 2019 y de las 4.241 de 2018. Ni qué decir de 2007, cuando las matriculaciones ya ascendían en agosto a 7.215 (desde entonces se han reducido un 53%).

En Formentera, sin embargo, las altas siguen a la baja. Hay 340 matriculaciones en el acumulado del año, 164 menos (-32,5%) respecto a 2024 y menos de la mitad que en 2022. Es el peor dato no sólo desde la pandemia (el de 2021, con 328 registros, es similar), sino también de toda la serie histórica, que se remonta a 2003. En esa isla se tramitaron las altas de 1.935 vehículos en 2008, casi seis veces más que actualmente.

Turismo y motos

Si fijamos la lupa en el tipo de vehículos, en el caso de Eivissa se matricularon 1.800 turismos, un 10,3% más que hace un año, pero medio millar menos, eso sí, que en 2019, año que marca el techo del último lustro. Qué tiempos aquellos, los de 2007, en que de los concesionarios ya habían despachado en esta época 4.389 automóviles recién pintados en la fábrica. Mientras, el número de motocicletas (1.058) se ha reducido ligeramente (-2%) en la isla.

En Formentera, muy bipolar en este sector industrial, continúan los vaivenes de los últimos años: si en 2024 las matriculaciones de turismos cayeron al centenar, ahora crecen un 53%. Las de motocicletas, lo mismo: de las 461 altas de 2022 se pasó a las 282 de 2023, a las 373 de 2024 y a las 158 actuales. Nada que ver con las 1.481 de 2008. Era otro mundo.