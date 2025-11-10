La conselleria de Salud no descarta volver a desplazar oncólogos de Mallorca a Ibiza

La consellera de Salud, Manuela García Romero, asegura que se trabaja "intensamente" para cubrir la falta de oncólogos que hay actualmente en el Hospital Can Misses. Desde hace diez días esta plantilla de especialistas se ha reducido a cerca de la mitad: cuenta con solo tres profesionales tras la renuncia de una de ellas el pasado 1 de noviembre.

Para cubrir las plazas, en principio, la conselleria no contempla desplazar profesionales de Mallorca a la isla, aunque García matiza: "Nunca estamos cerrados a ninguna opción". "Se nos han solicitado una serie de medidas por parte de Oncología que creemos que facilitarán que eso no sea necesario", aclara.

Llamamientos a profesionales

García intervino este lunes en la celebración del décimo aniversario del traslado y apertura del nuevo hospital Can Misses y destaca la importante "implicación de todos los profesionales sanitarios" en esta década. En este sentido, apunta al "apoyo" que ha brindado el Govern para captar y fidelizar especialistas en los últimos dos años: "Cuando llegamos aquí había un oncólogo y oncólogos que se desplazaban del Hospital de Son Espases [Mallorca]. Nos pusimos a trabajar el 25 de agosto y en primer lugar lo que hicimos fue declarar plazas de difícil y muy difícil cobertura, y las primeras que se consideraron como estas últimas fueron las de Oncología de Can Misses".

Ante la actual falta de oncólogos, apunta: "Estamos actualizando continuamente nuestras llamadas en LinkedIn y haciendo llamamientos a las sociedades científicas para que envíen currículos. Anunciamos las condiciones laborales, las plazas que tenemos y, sobre todo, estamos fidelizando a los profesionales con la carrera profesional, que estaba cortada desde 2018. Es una manera de atraer... Igual que ir disminuyendo la tasa de temporalidad, algo que esperamos que pase de un 7% a un 10% hasta 2027", continúa.

La consellera recuerda que Salud autorizó que la plantilla original de cinco profesionales de Oncología en Can Misses pudiera llegar a siete: "Hemos intentado reforzar el servicio aprobando dos plazas más, que creo que son muy importantes para tenerlas por si ocurre una situación de este tipo. Seguiremos trabajando intensamente y espero recuperar esos dos oncólogos y tener otros dos más para que se complete el servicio", afirma.

Garantizar la atención

Tras la renuncia de la última oncóloga, la semana pasada los portavoces en Ibiza de asociaciones de afectados por el cáncer —la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Baleares (Aspanob), la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac) y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm)— trasladaron su preocupación, no sólo por cómo afecta la falta de oncólogos a los pacientes, sino también por el impacto que puede tener en ellos el cambio continuo de personal.

Ante la situación actual, García insiste: "Hay que dar el servicio a los pacientes y trabajaremos desde todos los ámbitos. No se nos caen los anillos por hacer ninguna cosa de las que tengamos que hacer".