Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Las chicas del San Vicente de Paul se reúnen 50 años después

Las chicas del San Vicente de Paul se reúnen 50 años después | D.I.

Las chicas del San Vicente de Paul se reúnen 50 años después | D.I.

Redacción Ibiza

Las antiguas alumnas del Colegio San Vicente de Paúl de Eivissa, nacidas en 1962, se reunieron este fin de semana en una comida de encuentro para compartir recuerdos y revivir momentos de su etapa escolar. El encuentro se desarrolló en un ambiente feliz y entrañable y sirvió para reunir a compañeras que no se veían desde hace años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents