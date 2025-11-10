Las chicas del San Vicente de Paul se reúnen 50 años después

Las antiguas alumnas del Colegio San Vicente de Paúl de Eivissa, nacidas en 1962, se reunieron este fin de semana en una comida de encuentro para compartir recuerdos y revivir momentos de su etapa escolar. El encuentro se desarrolló en un ambiente feliz y entrañable y sirvió para reunir a compañeras que no se veían desde hace años.