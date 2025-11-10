Cerrada al tráfico una de las vías principales del centro de Ibiza
Se llevarán a cabo trabajos de reasfaltado hasta las 17.30 horas
El Ayuntamiento de Ibiza informa de que este lunes 11 entre las 14.30 y las 17.30 horas, se lleva a cabo una intervención urgente de reasfaltado en la avenida de Ignasi Wallis.
Durante este periodo, quedará prohibida la circulación en dirección a la rotonda, desde la calle Bartomeu de Rosselló hasta la calle de Marià Llobet Román. No obstante, se permite el acceso de entrada desde la rotonda.
"Esta actuación se realiza debido al deterioro del pavimento y con el objetivo de garantizar la seguridad de la circulación vial", indica el Consistorio. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las posibles molestias y ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía.
Por otro lado, la concejala de Jardines llevará a cabo este miércoles trabajos de poda de palmeras en la avenida de Santa Eulària. "Con motivo de estas labores, la parada de taxi de dicha vía permanecerá fuera de servicio entre las 7 y las 15 horas", añade el Consistorio. Las personas usuarias de este servicio podrán utilizar la parada de taxi situada en Bartomeu de Rosselló.
Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, "estos trabajos se realizarán de forma que afecten lo menos posible al tráfico rodado y minimicen las molestias a la ciudadanía".
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después
- Fallece un hombre tras precipitarse en el hospital de Ibiza