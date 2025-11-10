Cerrada al tráfico una de las vías principales del centro de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza informa de que este lunes 11 entre las 14.30 y las 17.30 horas, se lleva a cabo una intervención urgente de reasfaltado en la avenida de Ignasi Wallis.

Durante este periodo, quedará prohibida la circulación en dirección a la rotonda, desde la calle Bartomeu de Rosselló hasta la calle de Marià Llobet Román. No obstante, se permite el acceso de entrada desde la rotonda.

"Esta actuación se realiza debido al deterioro del pavimento y con el objetivo de garantizar la seguridad de la circulación vial", indica el Consistorio. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las posibles molestias y ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía.

Por otro lado, la concejala de Jardines llevará a cabo este miércoles trabajos de poda de palmeras en la avenida de Santa Eulària. "Con motivo de estas labores, la parada de taxi de dicha vía permanecerá fuera de servicio entre las 7 y las 15 horas", añade el Consistorio. Las personas usuarias de este servicio podrán utilizar la parada de taxi situada en Bartomeu de Rosselló.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, "estos trabajos se realizarán de forma que afecten lo menos posible al tráfico rodado y minimicen las molestias a la ciudadanía".